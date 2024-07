OL : Sage dévoile son meilleur souvenir de la saison dernière

Prolongé pour deux saisons, Pierre Sage va s’inscrire sur la durée à l’OL grâce à ses bons résultats lors de la seconde partie de saison dernière. L’entraîneur assure que le point de bascule a été contre Brest.

Ils disaient que c’était impossible, alors les joueurs de l’OL ont choisi de faire mentir les chiffres. Annoncée comme reléguée à l’issue de la saison après 14 journées de Ligue 1, la formation lyonnaise a déjoué les statistiques en obtenant son maintien et fait mieux que ça même. Au terme d’une fantastique remontée et d’un dénouement heureux, l’OL a décroché une 6e place et donc un ticket pour la Ligue Europa en septembre prochain. Ce retournement de situation résulte en grande partie de la patte Pierre Sage depuis le 30 novembre 2023 et sa prise de fonction. Avec le technicien, le club septuple champion de France n’a connu la défaite qu’à quatre reprises en Ligue 1.

Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont aussi plongé leurs supporters dans l’ivresse grâce à des scénarios de matchs complètement fous. S’il ne doit en choisir qu’un, Sage mise sur la victoire contre Brest (4-3) au Parc OL, comme il l'a confié sur la chaîne du club. "On renverse complètement le match en étant menés 3-1 pour finalement s’imposer 4-3 dans les arrêts de jeu avec ce penalty qui est revisionné par la VAR, ça prend un peu de temps. Quand je tapais mon rapport pour le BEPF début juin, je suis retombé sur ces images et plutôt que de zapper parce que ce n’est pas ce que je cherchais, je me suis remis le match."

"L'envie de partager encore ces moments avec les supporters"

Les matchs d’anthologie ont pourtant été nombreux lors des six premiers mois de 2024, mais l’entraîneur lyonnais explique ce choix du 14 avril 2024. Pierre Sage voit dans ce succès contre Brest une bascule "avec une ambition revenue et une volonté de se qualifier en Europa qui a pris de la matière." Après Brest et ce penalty d’Ainsley Maitland-Niles au bout du temps additionnel, l’OL a encore gâté ses supporters avec des victoires renversantes contre Monaco ou encore Strasbourg. Une "émotion positive qui nous a donné de revenir au stade, de nous rejouer des matchs pour partager de nouveau ces moments avec les supporters. Ça a peut-être changé la perception de l’équipe qu’avec les gens à ce moment-là."

En 2024-2025, Pierre Sage, qui vient de prolonger deux ans, espère toujours autant de succès, mais avec un peu plus de maîtrise si possible.