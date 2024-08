Mercato : Faivre va recroiser la route de l'OL avec Brest

Deux ans et demi après son départ, Romain Faivre retrouve Brest. L'ancien joueur offensif de l'OL est prêté par Bournemouth au club breton.

Des saisons abouties à Brest avaient permis à Romain Faivre de rejoindre l’OL à l’hiver 2022. Cependant, le milieu offensif ne sera resté qu'une saison, n’ayant pas su s’imposer au sein de la formation lyonnaise que ce soit sous Peter Bosz ou Laurent Blanc. Il avait alors connu un prêt de six mois à Lorient, à l’hiver 2023, qui a été plutôt bon avec 5 buts et 3 passes décisives. Des performances intéressantes qui lui ont permis de filer à Bournemouth, vendu pour 15 millions d’euros, soit la même somme déboursée par l'OL pour l’acheter. Ainsi, la direction lyonnaise a réussi à ne pas perdre d’argent sur ce deal. Elle pourrait même être en bénéfice. Un joueur à suivre pour l’OL, car ce dernier avait introduit un intéressement de 10% sur une future plus-value.

Brest pour relancer la machine

Une aventure en Premier League qui ne s’est pas passée comme il l’aurait souhaité. Suite à son transfert du côté de Bournemouth à l'été 2023, Romain Faivre avait été reprêté pour une saison du côté de Lorient. Cela n'avait duré que six mois avant enfin de tenter l'aventure en Premier League. Cela n'a pas forcément été couronné de succès avec seulement 37 minutes au cumulé sur cinq matchs. Pour redonner de l'allant à sa carrière, l'ailier de 26 ans revient dans un club qu'il connait bien à Brest avec une aventure de taille.

Étant qualifié pour jouer la Ligue des champions cette saison, le Stade Brestois tient en haleine certains joueurs. Un moyen pour ces derniers de se montrer aux yeux de l’Europe et espérer se faire remarquer par des clubs plus prestigieux. Une vitrine pour Romain Faivre qui a flairé le potentiel et retrouve donc son ancien club sous la forme d'un prêt. Un choix intéressant pour le qualifié européen qui recrute un joueur en pleine fleur de l'âge (26 ans) qui a déjà plus de 100 matchs de Ligue 1 dans les pattes.