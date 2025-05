Doublure de Christiane Endler ces deux dernières saisons, Laura Benkarth n'a pas été prolongée par l'OL. La gardienne allemande retourne en Bundesliga et retrouvera son club formateur qu'est Fribourg.

C'est une vague de départ qui va avoir lieu cet été à l'OL féminin. Avec pas moins de sept joueuses en fin de contrat ou en fin de prêt, les Fenottes vont entamer un nouveau cycle à partir de la saison prochaine. Les mouvements vont être nombreux et le club avait donc choisi de célébrer les éléments qui allaient quitter le club dans les prochaines semaines. Laura Benkarth a fait partie du cortège et reçu un cadre et des fleurs des mains de Wendie Renard. Arrivée comme doublure de Christiane Endler, la gardienne n'a jamais réussi à faire de l'ombre à la Chilienne et s'est contentée de 12 rencontres en deux saisons.

Un retour aux sources

Comme ses compatriotes Sara Däbritz et Dzsenifer Marozsan, Benkarth en a donc fini avec son aventure lyonnaise sur un titre de championne de France, le deuxième en deux ans. À 32 ans, la gardienne allemande va vite rebondir puisqu'elle va retrouver un club qu'elle connait bien. Non pas le Bayern Munich, mais son club formateur, à savoir le SC Fribourg. Elle y a déjà évolué pendant neuf saisons chez les professionnelles et va donc boucler la boucle en Bundesliga.