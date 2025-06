Maurice-Revello : Bengui vise la finale, Mounsesse pour l'honneur

Ce vendredi, l'équipe de France U20 de Bengui vise une place en finale. Le Congo de Mounsesse, lui, veut finir sur une bonne note.

Réunie depuis le 3 juin à Aubagne, l’équipe de France U20, dirigée par Bernard Diomède, participe actuellement à la 51e édition du tournoi Maurice-Revello. Parmi les joueurs convoqués initialement figuraient Saël Kumbedi et Justin Bengui. Mais le latéral droit de l’Olympique lyonnais a finalement quitté le rassemblement après le deuxième affiche contre le Mali.

Les Français ont rempli leur mission en terminant à la première place de son groupe, avec un total de 7 points. Ils ont enregistré deux victoires – contre l’Arabie saoudite (2-1) et le Panama (2-1) – et une défaite aux tirs au but face au Mali (1-1, 4-5 t.a.b). Un résultat leur permettant de glaner un point, conformément au règlement du tournoi.

Les Bleuets face au Mexique

Titulaire face aux Saoudiens et aux Panaméens, Justin Bengui a activement contribué à la qualification pour le dernier carré. Les Bleuets affronteront le Mexique, ce vendredi à 17h30. Les Mexicains ont terminé deuxièmes de leur poule, derrière les Danois. L’autre demi-finale opposera la nation nordique à l’Arabie saoudite, à 14 heures.

Le Congo veut éviter la dernière place

De son côté, Jérémy Mounsesse et la sélection congolaise n’ont pas connu la même réussite. Battu par le Japon (2-0) puis par le Danemark (2-0), le Congo a sauvé les meubles face au Mexique en s’imposant aux tirs au but, après une rencontre spectaculaire (3-3, 5-3 t.a.b).

Avec deux défaites et un nul bonifié, la formation africaine termine dernière de son groupe et est éliminée. Elle disputera ainsi un match de classement pour la 7e place face au Panama. Coup d’envoi prévu ce vendredi à 12 heures.