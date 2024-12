Mikautadze - Galatasaray, la rumeur qui agite le mercato de l'OL

Georges Mikautadze (OL) avant son but contre Feignies Aulnoye (Photo by SEBASTIEN COURDJI / AFP)

Depuis plusieurs jours, la rumeur d’un intérêt de Galatasaray pour Georges Mikautadze a émergé. Si le club turc aurait fait une offre, l’attaquant géorgien n’a pas volonté à quitter l’OL.

En Turquie, cela a enflammé la presse locale depuis le début de la semaine. À la recherche d’un renfort offensif pour palier la blessure de Mauro Icardi et un potentiel départ de Victor Osimhen, Galatasaray aurait ciblé Georges Mikautadze pour une arrivée hivernale. Les récentes prestations du Géorgien auraient convaincu le géant turc de passer à l’action. Une offre de dix-sept millions d’euros ainsi que des bonus seraient arrivés sur le bureau des dirigeants de l’OL ces dernières heures. Pas de quoi convaincre les dirigeants lyonnais d’après Fabrizio Romano, le journaliste italien spécialiste du mercato.

Pas d'accord entre le club turc et le joueur

Le chemin est donc encore long avant de voir l’attaquant lyonnais rejoindre les bords du Bosphore. Bien plus long que ce que la presse turque avance depuis plusieurs jours, à savoir un accord entre Galatasaray et Mikautadze. Une version contestée par l’entourage proche du joueur. Ce dernier avait d’ailleurs confié lors de sa venue dans "Tant qu’il y aura des Gones" vouloir "marquer l’histoire de l’OL". On ne l’imagine donc pas vouloir plier bagage, seulement six mois après un retour par la grande porte dans son club formateur…