Parti à Strasbourg à l'intersaison, Mamadou Sarr est devenu un titulaire en Ligue 1 en Alsace. Une trajectoire attendue au départ dans son club formateur, l'OL.

Au mois d'août 2024, l'OL, toujours à la recherche de liquidités, a consenti à se séparer de l'un de ses jeunes en devenir, un garçon qui devait être promis à une belle carrière dans son club formateur. Mamadou Sarr, 19 ans et sur les tablettes de plusieurs écuries de Ligue 1, a quitté le Rhône, où il vivait depuis 2018, pour Strasbourg.

Arrivé en U13 à l'Olympique lyonnais, il est parti six ans plus tard, après avoir disputé trois bouts de match avec les professionnels. A la mi-saison, le RCSA ne doit pas regretter d'avoir versé dix millions d'euros pour recruter l'international U20 français. Celui-ci est en effet devenu un titulaire à part entière dans l'élite. Il a disputé dix rencontres toutes compétitions confondues, toutes dans le 11 de départ. Et sans quelques pépins musculaires, ce total aurait certainement été bien plus haut.

Il s'épanouit à Strasbourg

Son entraîneur, Liam Rosenior, lui fait confiance, au point de mettre sur le banc des joueurs pourtant acquis contre une belle indemnité. Il lui faudra bien sûr confirmer cela sur la deuxième partie de l'exercice, mais Sarr, fervent admirateur de la Premier League, pourrait en continuant ainsi être dans le viseur de formations anglaises. D'autant plus qu'avec BlueCo, propriétaire du Racing et de Chelsea, la voie semble toute tracée.

En attendant, il s'épanouit en Alsace pour lancer sa carrière. S'il regrette de ne pas y être parvenu à l'OL, il s'est fait à cette idée. "Ne pas avoir percé à Lyon a été une déception, mais j'ai tourné la page. Mon choix a pu surprendre, mais c'est le meilleur projet pour moi, a-t-il confirmé dans les colonnes de L'Équipe. J'ai tout de suite adhéré quand on me l'a présenté." Une trajectoire qui pourrait donner des remords aux dirigeants rhodaniens, même si le contexte d'alors pouvait expliquer cette décision.