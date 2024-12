OL Académie : tout blanc ou tout noir pour la réserve

Avec un objectif de maintien rapide et plus si affinités, la réserve de l’OL joue les premiers rôles en National 3. Malheureusement, les Lyonnais font un peu trop le yoyo pour espérer croire à la montée.

Au moment de faire le bilan de la première partie de saison, Gueïda Fofana aura certainement du positif à ressortir de ce premier semestre 2024-2025. La réserve de l’OL a 18 points au compteur après onze journées disputés. Ce n’est pas forcément flamboyant si l’on s’arrête à ce simple stade comptable puisque les Lyonnais occupent la sixième place de la poule I, mais cela s’explique en partie par une fin d’année compliquée.

Avec trois défaites en quatre matchs, la réserve est rentrée dans le rang et pointe désormais à cinq longueurs de la tête. Rien n’est terminé, mais il en faudra plus à compter du 11 janvier. Et notamment ne plus perdre de points bêtes en route, comme ce fut le cas dans le derby contre Saint-Etienne (1-0) ou contre Chassieu-Décines (1-0), en bas de tableau au moment des deux confrontations. Au moment du bilan à la mi-saison, ces points valent cher.

Une qualif' en PLIC, Lega meilleur buteur

Toutefois, il y a de la satisfaction à ressortir de cette première partie de saison des coéquipiers de Romain Perret. Malgré une saignée estivale et l’affaire Sanchez - El Djebaili, qui a coûté leur place dans le club aux deux joueurs, la réserve réussit à tenir tête à des formations dites "adultes" et est bien partie pour s’assurer un maintien tranquille. Composé de beaucoup de 2005 (Coponat, Mounsesse, De Carvalho, Chaïb), le groupe lyonnais est moins "jeune" que les années précédentes et cela se ressent dans le jeu et les résultats.

D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que la réserve disputera les phases finales de la Premier League International Cup en février prochain. Elle a réussi à bomber le torse contre des formations anglaises plus rodées et c’est la principale évolution cette saison. Toujours portée par l’efficacité de Sekou Lega (10 buts), la réserve prépare aussi l’avenir avec les promotions d’Enzo Molebe ou Alejandro Gomes Rodriguez. Rendez-vous le 11 janvier avec la réception du leader qu’est Limonest au GOLTC.