Cristiano Ronaldo se paie l’OL et les clubs de Ligue 1 "finis"

À l’occasion des Global Soccer Awards, Cristiano Ronaldo n’a pas hésité à critiquer la Ligue 1. Le Portugais estime qu’à part "le PSG, il n’y a personne".

Exilé en Arabie Saoudite depuis maintenant deux saisons, Cristiano Ronaldo semble avoir bien appris sa leçon d’ambassadeur du football saoudien. Présent vendredi à Dubaï pour les Global Soccer Awards, le Portugais a fait le show et n’a pas hésité à sortir la sulfateuse. De l’attribution du Ballon d’Or à la situation à Manchester United, l’ancien numéro 7 du Real Madrid n’y est pas allé de mains mortes. Même la Ligue 1 en a pris pour son grade, au moment de parler du niveau du championnat saoudien. "Bien sûr, le championnat saoudien est meilleur que la Ligue 1. En France, à part le PSG, il n'y a personne. Les autres sont finis."

L'OL, de mauvais souvenirs pour le Portugais

Ce n’est pas la première fois que Cristiano Ronaldo critique la Ligue 1 depuis son départ dans le pays du Golfe. Toutefois, les clubs français et notamment l’OL sont pourtant loin d’être des bons souvenirs. Que ce soit avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus Turin, le Portugais s’est souvent cassé les dents contre la formation lyonnaise. Et quand l’on regarde les classements en Ligue des champions et Ligue Europa cette saison, la Ligue 1 est loin de faire tache…