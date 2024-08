Jeff Reine-Adélaïde (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

Actuellement sans contrat, Jeff Reine-Adélaïde serait sur les tablettes de la Salernitana, formation de Serie B.

Où rebondira Jeff Reine-Adélaïde. Après des années marquées par les graves blessures et des expériences difficiles pour différentes raisons à Nice, Troyes et Molenbeek, le milieu de terrain est désormais libre de tout contrat. Il espère maintenant pouvoir relancer le cours de sa carrière. A 26 ans, l'ancien Lyonnais, entre 2019 et 2023, a encore le temps de retrouver ses sensations, mais pour cela, il ne devra pas se tromper sur le choix de sa future destination.

C'est pour cela qu'il prend le temps, malgré des sollicitations, avant de prendre sa décision. Selon L'Equipe, le footballeur, également passé par Arsenal et Angers, serait notamment suivi par la Salernitana, équipe descendue en Serie B la saison passée. Il était d'ailleurs à Salerne lundi afin de visiter les installations.

Deux clubs français intéressés

Acceptera-t-il l'offre du club italien ou bien privilégiera-t-il un retour en France ? Deux écuries de Ligue 1 auraient aussi des vues sur le natif de Champigny-sur-Marne. Celles-ci sont néanmoins moins pressées, car elles devraient vendre avant de lui faire une proposition. Rappelons que Reine-Adélaïde a déjà repoussé des intérêts venus de Turquie. Début mai, il avait été victime d'une commotion cérébrale lors du match face à Charleroi, de quoi mettre fin prématurément à son exercice 2023-2024 durant lequel il a disputé 27 rencontres, dont 25 comme titulaire.