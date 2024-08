Titulaire à Rennes, Ernest Nuamah n’aura jamais su déstabiliser la défense rennaise. La concurrence sur l’aile droite reste ouverte.

Ernest Nuamah a su se démarquer, mais pour de mauvaises raisons dimanche soir à Rennes (3-0). L’ailier ghanéen n’a à aucun moment fait la différence face à son compatriote Alidu Seidu. Le défenseur rennais est parvenu à le museler sur son côté avec sa vitesse et son anticipation face au dribble de l’attaquant lyonnais. Oui, parce que l’ancien de Nordsjaelland n’aura tenté qu’un dribble durant la rencontre, qui n’a pas été réussi. Il devait apporter explosivité et danger dans la surface adverse. Or, il nous a montré un enchaînement de choix douteux et un spectacle d’approximations techniques.

Au retour des vestiaires, le festival d’actions ratées s’est poursuivi avec des un-contre-un à négocier, mais tous perdus. En partie à cause de son incapacité à être imprévisible. Il a cette tendance à constamment repiquer sur son pied préférentiel, le gauche, et jamais sur son pied droit. Une anticipation plus facile pour le défenseur. Sa préparation tronquée ne l’a sûrement pas aidé, puisqu'il a été écarté des terrains par précaution durant la majorité des matchs amicaux à cause de sa cheville. Cela s’est traduit au Roazhon Park avec un Nuamah emprunté physiquement. Ainsi, les fantômes de la saison dernière commencent à resurgir.

Une place sur l’aile droite à prendre

Sa prestation face aux Bretons a peut-être complètement chamboulé la hiérarchie des ailiers dans la tête de Pierre Sage. Quand Ainsley Maitland-Niles avait débuté contre Arsenal (2-0) sur le flanc droit, on prédisait que le coach français récidiverait une semaine plus tard contre Rennes. Or, il aura pris tout le monde à contre-pied en titularisant le Ghanéen au Roazhon Park.

Cette place est aussi prisée par Mama Baldé. Le Bissau-Guinéen est rentré à la place de Nuamah pour les quinze dernières minutes durant lesquelles il aura été plus en jambes que le titulaire. Un casse-tête de plus pour Pierre Sage qui a plusieurs profils et solutions à disposition, puisqu'on ne parle même pas de Rayan Cherki, actuellement dans le "loft". Il faudra cependant vite se décider, car le choc samedi face à Monaco, à domicile, approche à grands pas et que l'OL est déjà à l'aube d'un tournant.