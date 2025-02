L’OL pose une réserve contre le PSG pour Kvaratskhelia

Clinton Mata face à Khvicha Kvaratskhelia lors d’OL – PSG. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Alors que l’OL a subi de nombreuses réclamations pour Thiago Almada, le club lyonnais a également décidé de poser une réserve envers le PSG concernant Khvicha Kvaratskhelia.

L’OL riposte. Suite à la décision du club parisien d'établir une réserve au sujet de son joueur argentin Thiago Almada, arrivé cet hiver en provenance de Botafogo sous la forme d'un prêt gratuit, John Textor a décidé de répliquer. Effectivement, comme le rapporte nos confrères de l'Equipe ce jeudi, le président de l'Olympique lyonnais a déposé une réclamation concernant la participation de Khvicha Kvaratskhelia à l'affiche OL-PSG qui a lieu dimanche dernier (2-3).

Un transfert illégal selon John Textor

Pour justifier sa décision, l'homme d'affaires américain estime que le transfert du Géorgien vers le PSG "n'a été rendu possible qu'en raison de financements du club contraires au règlement interdisant les subventions étrangères". John Textor ajoute même que "l'homologation de son contrat et son enregistrement comme nouveau joueur violent les dispositions du règlement administratif de la LFP". Une réclamation qui découle des déclarations du président de l'OL lors d'une interview avec le journal espagnol AS publiée la semaine passée.

L'OL a déposé sa réserve après la rencontre

Selon nos informations, l'état major rhodanien a souhaité poser cette réserve volontairement après le coup de sifflet final de cet OL - PSG (2-3). Pour ne pas "introduire une donnée sportive et mettre une pression de ce type avant une telle rencontre", nous assure une source interne. Tandis que les quatre réclamations déposées jusqu'à présent contre Thiago Almada l'ont toujours été avant.

Avec R.Brikh