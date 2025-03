Nuamah (OL) termine sa trêve sur une victoire avec le Ghana

Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN (Photo by SIA KAMBOU / AFP)

N’ayant joué que dix minutes contre Madagascar, Ernest Nuamah va malgré tout rentrer à Lyon avec un maximum de confiance. L’ailier a signé deux victoires avec le Ghana dans cette trêve.

Buteur contre Nice et le FCSB, Ernest Nuamah avait profité de ses belles performances pour être titularisé avec le Ghana contre le Tchad il y a quatre jours. Cela avait porté ses fruits puisque l’ailier de l’OL avait inscrit un nouveau but et délivré une passe décisive dans le large succès ghanéen. Toutefois, pour le choc contre Madagascar lundi, Otto Addo a choisi de ne pas reconduire Nuamah dans le onze. Si les Black Stars n’ont pas fait de détails contre leur dauphin dans la course au Mondial 2026 (3-0), le Lyonnais est entré en jeu, une fois le score définitivement acquis. Dix petites minutes pour ce second match mais Paulo Fonseca ne devrait pas trouver quelque chose à y redire, permettant ainsi à son joueur de souffler un peu.

Kumbedi vainqueur avec les U20 français

De retour à Lyon dans les prochaines heures, Ernest Nuamah va rentrer avec un peu plus de confiance de son séjour en sélection. Pour son retour à l’OL, le Ghanéen devrait être devancé par Saël Kumbedi. Retenu avec le U20 français, le latéral a terminé sa trêve sur un court succès lundi midi (1-0) contre le Mexique à Alicante. Cela permet aux Bleuets de terminer ce stage en Espagne sur une bonne note après la défaite face au Japon jeudi dernier. Si pour les deux joueurs sont attendus à Décines, Kumbedi ne sera pas concerné par le déplacement à Strasbourg. L’international U20 français est en effet suspendu pour ce match de reprise.