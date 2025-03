Memphis Depay (ex-OL) proche d'un record avec les Pays-Bas

Dimanche soir s'est tenu un match spectaculaire entre les Pays-Bas et l'Espagne. Malgré un but de Depay, la Roja s'est imposée au bout du suspense (5-5 au cumul des scores, 5-4 après TAB).

Les supporters du stade de la Mestalla ont assisté à un match de légende dimanche dernier. Après s'être fait surprendre à la fin du match aller par les hommes de Luis de la Fuente (2-2), les Oranje de Memphis Depay devaient créer l'exploit pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des nations.

Memphis Depay buteur sur penalty...

Les Espagnols ont commencé le match de la meilleure des manières en mettant beaucoup de rythme. Mikel Oyarzabal a obtenu un penalty et s'est fait justice lui-même en le transformant (1-0, 8ᵉ). Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Van Djik ont fait preuve de caractère. Memphis Depay a été percuté dans la surface, le Français Clément Turpin a désigné le point de penalty. Avec une frappe très puissante, l'ancien joueur de l'OL (2017-2021) a égalisé pour les Oranje (1-1, 54ᵉ). À la 67ᵉ minute, Oyarzabal redonnait l'avantage à son équipe d'une belle tête (2-1). Dix minutes plus tard, Ian Maatsen envoyait une frappe surpuissante dans la lucarne droite d'Unai Simon pour l'égalisation des Pays-Bas (78ᵉ, 2-2).

Et à trois réalisations du record néerlandais

Avec ce 47ᵉ but inscrit en sélection, le joueur des Corinthians n'est plus qu'à trois unités de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas, à égalité avec Robin Van Persie (50). Avant la fin de la première mi-temps des prolongations, Lamine Yamal a inscrit un but sublime du pied gauche. Il redonnait ainsi l'avantage à la Roja (103ᵉ). Au début de la deuxième mi-temps, la défense espagnole s'est fait une nouvelle fois surprendre avec une faute dans la surface. Memphis Depay étant sorti, c'est Xavi Simons qui s'est chargé d'égaliser pour les Pays-Bas (109ᵉ). Cette rencontre s'est terminée aux tirs au but. Le penalty manqué par le Néerlandais Donyell Malen a scellé le destin de son équipe, offrant ainsi la victoire aux hommes de Koeman.