La joie des joueurs de Strasbourg (Photo by Abdesslam MIRDASS / AFP)

Obligé de faire l’impasse sur le deuxième match des Espoirs lundi, Ismaël Doukouré est incertain contre l’OL. Strasbourg et Liam Rosenior savent déjà qu’ils ne pourront pas compter sur Andrew Omobamidele, Habib Diarra et Abdoul Ouattara.

Avec la trêve internationale, il y a toujours la crainte de voir certains éléments revenir blessés de sélection. À l’OL, Malick Fofana a dû déclarer forfait pour le rassemblement avec la Belgique tandis que Rayan Cherki a écourté son passage en Espoirs après une contusion au pied gauche. Le rassemblement des Bleuets a aussi eu un impact sur Strasbourg, futur adversaire du club lyonnais. Comme Cherki, Ismaël Doukouré n’a pas participé au deuxième match contre la Slovaquie lundi soir et avait quitté Clairefontaine avec quelques heures d’avance pour une gêne aux ischio-jambiers. À l’heure actuelle, le défenseur est incertain même si "c’est juste une petite fatigue musculaire et qu'il n’a pas voulu prendre de risque", a confié le coordinateur sportif Kader Mangane à nos confrères des Dernières Nouvelles d’Alsace.

Le capitaine Diarra toujours sur le flanc

Pendant que Doukouré est espéré pour vendredi face à l’OL, Liam Rosenior sait déjà que la trêve internationale n’a pas permis des retours de blessure. Le défenseur central Andrew Omobamidele, victime d’une lésion le 16 février à Lens, et le capitaine Habib Diarra, sorti le 2 mars à Auxerre pour une entorse de la cheville gauche, restent encore en travail individualisé et ne seront pas disponibles vendredi soir. Pas plus que le milieu Abdoul Ouattara qui souffre d’une élongation depuis le voyage au stade Abbé-Deschamps au début du mois.