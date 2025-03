OL académie : la réserve féminine retrouve le goût de la victoire

N’ayant pas gagné ses deux derniers matchs, la réserve féminine de l’OL a signé un succès probant à Colomiers (2-5). Cette victoire permet de garder le contact avec Grenoble en haut de la poule B de D3.

Au rythme des coupures de calendrier, la réserve féminine de l’OL n’avait plus gagné en D3 depuis le 16 février dernier. Plus d’un mois sans victoire, mais seulement deux journées disputées. Toutefois, le nul (2-2) contre Montauban et la défaite à Albi (1-0) avaient coûté la première place de la poule B au profit de Grenoble. Néanmoins, la course à la première place est loin d’être terminée, seulement deux points séparent leurs deux formations rhônalpines et un duel entre les deux se tiendra à trois journées de la fin. Il faudra pour cela ne pas faire de faux pas d’ici là. Dimanche, sur la pelouse de l’US Colombier, les joueuses de Julien Perney n’ont pas déjoué.

Réception de Nîmes dimanche prochain

Une semaine après le nul frustrant contre Montauban, les jeunes Lyonnaises ont fait respecter la hiérarchie face à l’avant-dernier de la poule. Une victoire 5-2 grâce notamment à quatre buts inscrits en première période. Lorna Chicha Douvier a inscrit un doublé (16e, 22e) quand Abigail Charpentier (19e) et Laureen Oillic (41e) ont enfoncé le clou avant la pause. Colomiers a beau eu profité d’un rouge de la gardienne lyonnaise pour réduire le score avant la mi-temps, l’OL avait déjà fait le plus dur. Le but de Leila Wandeler en toute fin de match a corsé un peu plus l’addition.