OL Académie : dix jeunes joueuses ont obtenu leur baccalauréat

Ce mercredi, l’OL a annoncé que dix Fenottes issues de l’Académie étaient devenues bachelières. Une bonne chose de faite pour les footballeuses, qui vont désormais pouvoir se concentrer sur le football.

Via un communiqué, l’Olympique lyonnais a révélé que dix footballeuses sont parvenues à décrocher le bac. Cette étape marque probablement la fin de la scolarité pour toutes les nouvelles diplômées. Parmi elles, on retrouve Charline Coutel, Sofia Bekhaled, Camille Derouen, Lorna Chicha, Valentine Sellenet, Emma Depaillier et Leila Wandeler. D'ailleurs, ce mercredi, cette dernière a dû quitter son premier rassemblement avec la Suisse à cause d’une blessure à la hanche. Bekhaled, elle, a été récemment lancée dans le grand bain par Sonia Bompastor, puisqu’elle a vécu sa première rencontre avec l'OL, en D1 face à Bordeaux. C’était lors de la dernière journée du championnat en mai 2024.

Une année encore plus spéciale pour d’autres

Les trois néo-bachelières restantes sont parvenues à concilier l’obtention de leur examen et leur assimilation avec les coéquipières de Wendie Renard. C’est le cas de Julie Swierot, Wassa Sangaré et Maeline Mendy. Dans son message, le club rhodanien indique qu’elles méritent une "mention particulière ". En effet, les jeunes femmes "ont parfaitement géré leur intégration dans le groupe professionnel avec leur scolarité ". À noter que Swierot et Sangaré ont effectué leur première apparition dans l’équipe en décembre 2023 face à Lille. Mendy, quant à elle, a disputé son premier match en pro en mars 2024 lors d’un déplacement à Dijon. Ainsi, l'académie lyonnaise se félicite de "son travail pour encadrer ses jeunes pensionnaires vers la réussite sportive et scolaire et continue d'exceller sur le terrain mais aussi en dehors ".