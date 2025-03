Malick Fofana (OL) a quitté le rassemblement de la Belgique

Malick Fofana lors d’OL – Besiktas (Photo by Maxime Gruss / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Incertain pour le rassemblement de la Belgique en début de semaine, Malick Fofana a finalement dû faire l’impasse. L’ailier de l’OL a quitté la sélection belge, qui a pris la direction de l’Ukraine mercredi.

Il n’y aura toujours pas de deuxième sélection pour Malick Fofana avec les Diables Rouges. Ayant fait ses débuts en sélection en octobre dernier, l’ailier de l’OL avait dû faire l’impasse sur le rassemblement de novembre, en raison d’une blessure avec le club lyonnais. Il espérait bien avoir sa chance en ce mois de mars avec l’arrivée de Rudi Garcia sur le banc de la Belgique. Le nouveau sélectionneur a bien retenu l’ancien de La Gantoise pour la double confrontation contre l’Ukraine, mais il ne pourra pas faire appel à la vitesse de Fofana.

Pas d'information sur la nature de la blessure

Annoncé comme incertain depuis son arrivée au rassemblement en début de semaine, le Lyonnais a finalement dû déclarer forfait pour cette trêve internationale de mars. Mercredi, les joueurs de la Belgique ont pris la direction de l’Espagne et de Murcie pour le match aller contre l’Ukraine, sans Malick Fofana et Arthur Theate. Les deux joueurs, en délicatesse physique sans que la nature de la blessure ne soit dévoilée, ont quitté Tubize, le Clairefontaine belge, et ont rejoint leur club respectif. Déjà présents mardi, Michy Batshuayi et Ameen Al-Dakhil se chargeront de les remplacer dans le noyau.