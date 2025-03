Caqueret n’avait "pas imaginé cette fin" avec l’OL

Pur produit du centre de formation de l’OL, Maxence Caqueret a mis les voiles durant l’hiver. Entre besoins économiques pour le club et perte de vitesse pour le milieu, le besoin d’un nouveau challenge était devenu primordial.

Tout va très vite dans le football. Ce n’est pas Maxence Caqueret qui dira le contraire. Pur produit de l’OL Académie, le milieu de terrain a franchi toutes les étapes pour se faire une place dans le groupe professionnel avec notamment ce Final 8 de Ligue des champions à l’été 2020. À Lisbonne, un avenir tout tracé semblait s’être dessiné pour le natif de Vénissieux. Toutefois, la trajectoire a été bien différente de celle imaginée. Devenu un cadre de l’OL au fur et à mesure des années, Maxence Caqueret n’a pas réussi à passer ce cap pour accéder aux cadors européens. Il y a eu des fulgurances à l’image de la seconde partie de saison dernière, sans que cela se concrétise par un départ.

Ce dernier a finalement eu lieu en janvier pour rejoindre Côme. Pas forcément le club promis, mais entre un besoin de liquidité pour le club lyonnais et de jouer pour le milieu, les planètes se sont alignées pour une première expérience loin de Lyon. "Après 12-13 ans dans le même club, le changement peut faire peur. Mais j’étais prêt à partir et c’est ce qui m’a permis de m’adapter rapidement et de passer à autre chose, a-t-il déclaré dans une interview pour Free. Ce n’est pas la fin que j’imaginais. Partir sur deux mois sans jouer, ça reste un peu difficile à avaler. Je pense que c’était une période plus compliquée pour moi aussi. Il y a eu des choix qui ont été faits, d’où mon envie de partir et de voir un autre projet."

"Je sais que je n'étais pas sur la lancée de la saison dernière"

Si l'OL a plutôt bien vendu son joueur, Maxence Caqueret n’était pourtant plus un premier choix dans l’esprit de Pierre Sage. Indéboulonnable pendant presque deux saisons avec plus de 50 titularisations consécutives, l’ancien capitaine des Espoirs a connu les longues minutes sur le banc à la fin de son expérience. Une frustration "de ne pas jouer alors que je faisais de bonnes séances à l’entraînement."

Pas suffisant malgré tout pour convaincre le désormais ex-coach de l’OL de le réintégrer dans le onze. "J’ai eu des discussions avec le coach Pierre Sage, qui ont toujours été très bonnes. Il m’a toujours encouragé, il me disait qu’il aimerait bien me faire jouer, mais qu’il voudrait que je retrouve mon meilleur niveau, ce que j’entendais parce que je sais que je n’étais pas sur la lancée de la saison passée." Pour le bien de tous, les chemins se sont séparés et à Côme, Maxence Caqueret semble avoir repris le plaisir du jeu. Tout en continuant à suivre son club de cœur.