Didier Digard entraîneur du Havre (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Particulièrement véhément envers Bastien Dechepy à la fin d’OL - Le Havre (4-2), Didier Digard a été rattrapé par la patrouille. Mercredi, la commission de discipline a suspendu pour un match ferme et deux avec sursis l’entraîneur havrais.

Du haut de sa tribune, Paulo Fonseca avait déjà quitté sa place dès le coup de sifflet final et n’avait pas assisté à la scène. Ceux qui avaient joué les prolongations, si. Alors que les joueurs de l’OL fêtaient leur victoire arrachée aux forceps contre Le Havre (4-2), Didier Digard était encore plein de nerfs et n’était toujours pas redescendu de sa colère de voir Bastien Dechepy accorder le troisième but lyonnais après une faute sur l’un de ses joueurs. Il n’a pas manqué de dire le fond de sa pensée à l’arbitre central, étant obligé d’être repoussé par le staff havrais, mais aussi Moussa Niakhaté, présent à quelques centimètres de l’altercation.

Trois erreurs d'arbitrage manifestes pour l'entraîneur havrais

S’il avait plutôt fait profil bas en conférence de presse après son carton rouge tout en arguant trois erreurs d'arbitrage, Digard a malgré tout été sanctionné par la commission de discipline. Loin des neuf mois retenus contre Paulo Fonseca, mais Le Havre devra faire sans son coach à la reprise fin mars. Didier Digard a été suspendu pour un match ferme et deux avec sursis. Une sanction plutôt clémente à la vue de la colère poussée par le technicien havrais et du contexte autour de l’arbitrage ces dernières semaines.