OL - Bayern Munich : avant-match, horaire, arbitre et diffusion TV

Avant-match, horaire, arbitre et diffusion TV, retrouvez les informations importantes avant le quart de finale retour de Ligue des champions entre l'OL et le Bayern Munich.

Avant-match

Fortes de leur belle victoire 2-0 en Allemagne lors du match aller, les Fenottes doivent valider leur ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions féminine. Portées par leur large lors du derby (0-5), les filles de Joe Montemurro devront se méfier des Bavaroises ce mercredi. En effet, les Allemandes ont gagné face à Hoffenheim le week-end dernier (3-2). À domicile, l'OL féminin reste invaincu en Ligue des champions face au Bayern, avec deux victoires 2 buts à 1 en 2020 et 2021.

À quelle heure se jouera OL - Bayern Munich ?

Le coup d'envoi de ce duel entre Françaises et Allemandes aura lieu à 18 h 45 au Parc OL. Au sifflet, nous retrouverons Iuliana Demetrescu en qualité d'arbitre centrale. La Roumaine sera accompagnée de ses compatriotes Cătălin Popa et Cristina Trandafir à la VAR. Maja Petravić et Ceri Louise Williams seront ses assistantes.

Sur quelle chaîne regarder OL - Bayern Munich ?

Pour les fans de l'OL qui ne seront pas présents à Décines, cette affiche sera visible gratuitement sur la chaîne Youtube de DAZN. Par ailleurs, vous pourrez également suivre ce match sur vos écrans de télévision sur DAZN.