OL - Afrique : victoires pour Niakhaté et Omari, Mata défait

Avant de rentrer à Lyon, Moussa Niakhaté et Warmed Omari ont terminé leur trêve avec une victoire en sélection. Clinton Mata rentre lui bredouille.

Dans les prochaines heures, Paulo Fonseca devrait retrouver l’ensemble de son effectif. Les Sud-Américains que sont Lucas Perri, Thiago Almada et Nicolas Tagliafico seront les derniers à rentrer à Lyon, et leur participation au déplacement à Strasbourg interpelle forcément. Moussa Niakhaté, Warmed Omari et Clinton Mata seront bien disponibles. Ils ont joué leur dernier match de la trêve mardi et vont donc rentrer ce mercredi entre Rhône et Saône. La récupération sera également courte pour les trois joueurs de l’OL, mais la programmation de cette journée de Ligue 1 n’aide clairement pas.

L'Angola en mauvaise posture pour la qualification

En attendant de savoir dans quelle condition physique les trois Africains seront, la fin de trêve a été bien plus joyeuse pour Niakhaté et Omari. Ayant joué 90 minutes avec le Sénégal et les Comores, les deux défenseurs ont signé une victoire chacun (2-0 et 1-0) permettant de finir ces qualifications pour la Coupe du monde 2026 sur une bonne note. Ce ne fut pas le cas pour Clinton Mata. Face au leader de la poule qu’est le Cap-Vert, l’Angola a perdu à la maison et voit ses chances de qualification clairement entamées.