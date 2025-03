Géorgie : Georges Mikautadze (OL) se régale (encore) en sélection

Georges Mikautadze avec la Géorgie (Photo by Levan Verdzeuli / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Après un doublé au match précédent, Georges Mikautadze a fait encore mieux ce dimanche contre l'Arménie (6-1). L'attaquant de l'OL a marqué deux fois, ajoutant une passe décisive au passage.

Il n'avait pas besoin de cela pour le démontrer, puisqu'en 2025, Georges Mikautadze est plutôt en forme. Mais à l'approche du sprint final, il est bon de voir l'avant-centre de l'Olympique lyonnais marcher sur l'eau de la sorte. Jeudi, il avait inscrit un doublé, lançant idéalement la Géorgie dans son barrage promotion/relégation de la Ligue des Nations B contre l'Arménie (0-3).

Dimanche, pour la deuxième manche, l'attaquant était encore une fois titulaire. Et il s'est à nouveau signalé, faisant même encore mieux que lors de la précédente sortie. Un premier but à la 14e minute (2-0), une passe décisive neuf minutes plus tard pour le 3-0, avant le clou du spectacle. Un délice de lob tout en relâchement sur une offrande d'un adversaire pour le 5-0 (35e).

9 buts et 7 passes décisives en 11 matchs

Les hommes de Willy Sagnol ont très vite plié la double confrontation. Si la seconde période fut plus équilibrée (1-1, 6-1 donc score final), la Géorgie avait assuré l'essentiel bien avant. Elle évoluera à nouveau dans la division B lors de la future compétition. Avec l'objectif pourquoi pas cette fois-ci de se rapprocher d'une montée en Ligue des Nations A.

La trêve internationale est réussie pour Mikautadze, qui a joué 77 minutes en ce 23 mars. Elle suit une semaine du 10 au 16 mars tout aussi exceptionnelle. Il avait d'abord marqué à deux reprises en Ligue Europa contre le FCSB (4-0). Le dimanche, il avait également trouvé la faille face au HAC (4-2), puis adressé deux caviars à Malick Fofana et Thiago Almada. Depuis la venue de Paulo Fonseca, le Géorgien cumule cinq buts et six passes en club. Si on ajoute les quatre réalisations plus l'offrande en sélection, le total de l'ancien Messin en onze sorties est assez impressionnant. Ce dont l'OL ne se plaindra pas.