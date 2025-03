OL - Fleury : les Fenottes avec Tarciane, Majri et Le Sommer

Comme attendu, Joe Montemurro fait largement tourner son 11 contre Fleury (17h30). On peut signaler les titularisations de Sofia Huerta, Tarciane, Amel Majri et Eugénie Le Sommer.

Dernier arrêt avant la trêve internationale pour les Fenottes. Ce dimanche (17h30, en clair sur Canal +), elles accueillent Fleury dans le cadre de la 19e journée de D1. Quelques jours après la qualification en demi-finales de la Ligue des champions, Joe Montemurro fait souffler des cadres. Le meilleur exemple étant Vanessa Gilles, qui n'est pas sur la feuille de match. La Brésilienne Tarciane lui succède

Elle évoluera aux côtés de Wendie Renard en charnière central. Dans les couloirs, nous aurons Sofia Huerta et Sofie Svava. Au milieu, pas de Lindsey Heaps, qui n'apparaîtra pas non plus sur le banc. Seront titulaires Damaris Egurrola, Sara Däbritz et Amel Majri. Enfin, sur le plan offensif, Melchie Dumornay enchaîne, accompagnée de Tabitha Chawinga et Eugénie Le Sommer.

Sept joueuses, dont des cadres, hors de la feuille

Parmi les remplaçantes, l'entraîneur de l'OL fait confiance à Selma Bacha, Elma Junttila Nelhage, Alice Sombath, Dzsenifer Marozsán, Dänielle van de Donk et Kadidiatou Diani.

Ellie Carpenter, Inès Benyahia et Vicki Becho sont laissées hors du groupe. Elles regarderont la partie depuis les tribunes, comme la gardienne Féerine Belhadj et surtout, Ada Hegerberg, mise au repos. Il faut dire que l'Australien avait l'embarras du choix, avec 25 joueuses dans le groupe à sa disposition.

Le 11 de l'OL féminin : Endler - Huerta, Tarciane, Renard, Svava - Damaris, Däbritz, Majri - Chawinga, Le Sommer, Dumornay

Le banc : Benkarth, Bacha, Nelhage, Sombath, Marozsán, van de Donk, Diani