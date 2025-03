Lundi 31 mars, Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL, sera l'invité de TKYDG. Pour être sûr de ne pas manquer cette émission spéciale, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube.

L'OL a lancé son sprint final en Ligue 1, et globalement celui de la saison 2024-2025, par un revers à Strasbourg (4-2). Une contreperformance qu'il pourrait regretter en vue de la lutte à la qualification pour la Ligue des champions. Le match en Alsace, la C1, et bien plus encore, tout cela sera menu dans Tant qu'il y aura des Gones lundi 31 mars. Une émission que vous pourrez retrouver sur YouTube.

Et ce numéro de TKYDG aura une particularité, qui tient à son invité du jour. En plateau, avec Razik Brikh, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, vous retrouverez un membre de l'organigramme rhodanien. Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'Olympique lyonnais, rare dans les médias, sera présent pour l'occasion.

Adressez vos questions à Matthieu Louis-Jean

Comme vous en avez l'habitude, soyez disponible à 19 heures pour ne rien manquer de ce rendez-vous autour du club septuple champion de France (2002-2008). Et pour être certain de ne pas louper cet opus, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, et ainsi être alerté lors du début de l'émission.

Pour ce faire, cliquez sur ce lien, puis actionnez les notifications grâce au bouton de la "cloche". Vous avez également la possibilité de voir ou revoir nos précédents numéros.

Rappelons que vous avez l'opportunité de laisser votre question pour le dirigeant lyonnais depuis cet article. Chaque début de semaine, TKYDG vous attend sur ses différentes plateformes à partir de 19 heures : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV