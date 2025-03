OL - TKYDG : posez vos questions à Matthieu Louis-Jean

Pendant que l’OL se prépare à voyager à Strasbourg ce vendredi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" travaille sur la venue de Matthieu Louis-Jean, lundi à 19h. Vous pouvez commencer à poser des questions au directeur technique de l’OL.

Jeudi, il était présent à la conférence d’avant-match de Paulo Fonseca. Ce vendredi, il sera aussi en tribunes pour assister à la reprise de la Ligue 1 entre Strasbourg et l’OL. Propulsé comme directeur technique du club lyonnais ces derniers mois suite à la réorganisation du pôle sportif, Matthieu Louis-Jean est un peu plus dans la lumière. Néanmoins, il préfère se faire discret et sa parole est assez rare. Pourtant, ce lundi 31 mars, il échangera pendant une heure avec Nicolas Puydebois et Enzo Reale sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones".

A partir de 19h, le directeur technique lyonnais sera en effet l’invité de TKYDG et l’échange ne se limitera pas à notre plateau mais aussi à une interaction avec vous, fidèles d’Olympique-et-Lyonnais et "Tant qu’il y aura des Gones". En marge de cette émission, vous pouvez poser vos questions à Matthieu Louis-Jean dans l’espace dédié aux commentaires en-dessous de l’article.

Pour rappel, vous pouvez retrouver cet opus de TKYDG en direct, comme vous en avez l'habitude désormais, à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV