OL : Maitland-Niles avoue "une perte de confiance" durant l’hiver

Titulaire indiscutable sous Pierre Sage, Ainsley Maitland-Niles a connu un coup de mou durant l’hiver. La baisse de régime de l’Anglais a permis à Saël Kumbedi de revenir en grâce à l’OL.

Il n’est pas la cause du licenciement de Pierre Sage, mais sa baisse de régime a été le symbole de ce groupe lyonnais dans le dur à la reprise de l’année 2025 et qui a poussé l’entraîneur vers la sortie. Pourtant, sous Sage, Ainsley Maitland-Niles s’était métamorphosé, passant de recrue estivale aux airs de flop à un titulaire indiscutable dans un rôle de latéral droit hybride. Malheureusement, le mois de janvier a été fatal à Sage.

L’Anglais n’a pas forcément fait grand-chose pour améliorer la situation, à l’image de toute l’équipe. En proie à des problèmes personnels, Maitland-Niles a perdu son football et est redevenu l’ombre de lui-même. "C’est vrai que j’ai traversé une période plus difficile cet hiver, où j’avais perdu confiance en moi. Le match contre Brest m’a redonné confiance, même s’il n’y a pas eu un moment charnière précis. On peut toujours faire mieux, et je ne me fixe aucune limite."

"Heureux d'avoir gagné la confiance du coach"

Ses performances en dent de scie avaient déjà poussé Pierre Sage à retenter l’expérience Saël Kumbedi et cela avait apporté une nouvelle dynamique sur le côté droit de la défense. L’arrivée de Paulo Fonseca n’a pas forcément bousculé l’ordre établi même si Maitland-Niles vient d’enchaîner trois titularisations de suite et va en connaitre une quatrième ce vendredi à Strasbourg avec la suspension de Kumbedi. "Ma confiance en moi m’a beaucoup aidé. J’ai voulu montrer au coach ce dont j’étais capable, et je suis heureux d’avoir gagné sa confiance. C’est grâce à mon travail et ma concentration que j’en suis là."

S’il est moins décisif en cette année 2025 avec seulement une passe décisive, l’OL aura besoin d’un grand Maitland-Niles dans cette fin de saison pour atteindre les objectifs fixés.