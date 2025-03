Strasbourg - OL : un maillot spécial contre le racisme

Ce week-end du 28 au 30 mars, les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2 seront le théâtre de la lutte du football français contre le racisme. Cet engagement se traduira par des actions concrètes visibles sur les maillots des joueurs et dans les stades.

Ce vendredi, l'OL et Strasbourg seront les deux premiers clubs à porter le maillot spécial de cette 27e journée de Ligue 1. Vincent Labrune, président de la LFP, place la lutte contre les discriminations au cœur de ses priorités. "La lutte contre les discriminations est au cœur de la stratégie RSE de la LFP et des clubs. Ensemble, nous faisons front pour un football juste, respectueux et uni, a lâché l'ancien président de l'OM (2011-2016). Ce week-end, plus qu’un message, nous portons une promesse : celle d’un football sans racisme ni antisémitisme, où chacun a sa place."

Un maillot fort en symbole et en engagement

Lors de la 27ᵉ journée, les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 porteront un maillot arborant un badge distinctif affichant les termes "Racisme Football", avec le mot "racisme" barré. Cette année, le logo de la campagne sera libéré de son encadrement afin de renforcer son impact visuel et son message. À partir du 2 avril, une vente aux enchères des maillots portés par les joueurs sera lancée sur le site MatchWornShirt. Les recettes générées seront intégralement reversées à la Fondation pour le sport inclusif, à la LICRA, ainsi qu'à Foot Ensemble. Ce sont des associations qui luttent activement contre les discriminations.

Une image marquante qui dépasse les rivalités

Afin de montrer que les valeurs transcendent les rivalités sportives, la LFP a organisé une séance photo exclusive réunissant les plus grands rivaux de Ligue 1. À l'image, on retrouve Bafodé Diakité (LOSC) et Florian Sotoca (RC Lens) qui posent devant un mur de briques rouges, symbole du nord de la France. On observe également Dante (Nice) et Thilo Kehrer (AS Monaco) face à la mer Méditerranée. Du côté de l'OL, c'est Moussa Niakhaté qui apparaît sur une publication en lien avec cette initiative. Par ailleurs, les derbies AS Monaco – OGC Nice et LOSC – RC Lens mettront en scène un dispositif inédit. En effet, un peintre réalisera en direct une toile représentant deux joueurs unis contre le racisme. Un second artiste la reproduira sur un ballon lors de chaque match qui seront à gagner sur les réseaux sociaux de la Ligue 1.

Des opérations en dehors des terrains

Sur le terrain, le logo de la campagne sera visible partout, dès le coup d'envoi. Ce symbole deviendra incontournable pour tous les spectateurs présents dans les stades. Avant chaque match de Ligue 1, une grande bâche recouvrira le rond central. Les panneaux LED ainsi que les écrans géants des stades relayeront également le logo tout au long du week-end. Les speakers des clubs joueront également un rôle clé en mobilisant les supporters, amplifiant ainsi l'impact de cette mobilisation collective.

Le #PlayAgainstDiscrimination, permet aux clubs, compétitions et partenaires de diffuser largement cette campagne. EA SPORTS prolongera aussi cette initiative. Dans son jeu EA SPORTS FC 25, un maillot virtuel reprenant le logo de la campagne apparaitra. L'application MPG va par ailleurs organiser un challenge mettant en jeu un maillot dédicacé de l'attaquant de Strasbourg, Emanuel Emegha.