Dans l'œil du cyclone après les deux défaites de l'OL la semaine passée, Paulo Fonseca garde le cap. L'entraîneur portugais attend une réaction d'orgueil dès ce samedi contre Rennes.

Avec l'élimination en Ligue Europa et la défaite dans le derby de l'OL, il y a des critiques vous concernant. Les comprenez-vous ?

Paulo Fonseca : Il faut accepter la critique, c’est normal dans le football. Si on ne veut pas être critiqué, il ne faut pas faire ce métier. Quand on gagne, tout va bien, et quand on perd, tout va mal. Il faut garder de l’équilibre. On doit tirer des leçons des moments difficiles, mais aussi des bons moments. Ce n’est pas parce qu’on gagne que tout est parfait, ni l’inverse. Il faut tourner la page et continuer.

Avez-vous été déçus par l'attitude de certains sur ces deux matchs ?

Je pense qu’on n’a pas joué le dernier match, en particulier les 45 premières minutes. Il faut réfléchir à nos dernières prestations. Le football, c’est beaucoup de mental. Ce qu’on a vécu à Manchester, c’était très dur. Mais pour le derby, on devait montrer une autre attitude. Après 120 minutes face à Manchester, on ne pouvait pas aligner les mêmes joueurs. J’ai peut-être trop changé l’équipe, mais je croyais en tout le monde. Pourtant, les 45 premières minutes, on n’a pas été nous-mêmes.

"La défaite dans le derby complique les choses"

L'objectif de la Ligue des champions est-il toujours possible ?

Douze points seraient magnifiques. On va voir si on en est capables. Le plus important, c’est le prochain match. On doit le gagner. On a encore trois matchs à domicile et une confrontation directe avec Monaco. La défaite contre Saint-Étienne (2-1) complique les choses, mais on aura encore des opportunités.

Que pensez-vous de cette équipe de Rennes ?

C’est une équipe de qualité, en progression. Ils n’ont plus vraiment d’enjeu cette saison, mais ils vont jouer sans pression. En début de saison, ils avaient les mêmes ambitions que nous. Ils ont investi beaucoup, mais ils ont pris du retard. Ce sera un match très difficile. Tous les matchs de fin de saison le sont. Le match contre Saint-Étienne l’a prouvé.