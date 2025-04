Habib Beye, consultant Canal Plus et entraîneur du Red Star (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

À deux jours du choc entre l’OL et Rennes, Habib Beye s’attend à une réaction d’orgueil des Lyonnais. Malgré les deux défaites de suite, l’entraîneur rennais est conscient des forces adverses.

Est-ce qu’il y aurait un appel à l’urgence trop prématuré entre Rhône et Saône ? Depuis maintenant une semaine, les vents sont contraires à l’OL. L’élimination à Manchester United suivie par la défaite dans le derby ont fait passer le club du tout au tout. D’un espoir de demi-finale de Ligue Europa et d’un podium en Ligue 1 à une mini-crise sportive symbolisée notamment par la gestion de Nemanja Matic.

Alors l’OL est-il dans le dur ou a-t-il seulement mal géré les deux rendez-vous les plus importants de leur saison ? Interrogé en conférence de presse, Moussa Niakhaté a appelé à "ne pas oublier les bonnes choses de ces dernières semaines, on était sur une très bonne dynamique. On est les mêmes joueurs, à nous de relever la tête."

"C'est le lot des équipes aux grandes ambitions"

Est-ce la méthode Coué utilisée à Décines pour redresser la barre ? Il y a forcément un peu de ça pour ne pas broyer du noir, mais à l’heure de recevoir Rennes samedi (21h05), la pression est forcément lyonnaise. La formation bretonne n’a plus rien à jouer, mais s’attend à "la meilleure version de l'OL, car dans ces clubs-là, quand la pression est mise soit par les supporters, ou le contexte extérieur, ou même la direction, il y a forcément une réaction".

Habib Beye assure que la passe actuelle est le lot de "ces clubs-là qui ont des ambitions très élevées. En une semaine, vous avez l'impression de tout perdre", mais l’ancien consultant ne veut pas remettre tout en cause concernant son futur adversaire. "Ce sont des joueurs et une équipe de grande qualité, vous ne marquez pas quatre buts à Old Trafford en étant une équipe moyenne. Et donc on sait à quoi on va être confronté. Lorsqu'une équipe comme Lyon perd deux matches aussi importants, il y a forcément une réaction, et on est contents de vivre ce match-là en s'étant préparés à une énorme adversité".