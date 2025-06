OL : Bryan Meyo ouvre déjà son compteur avec le Gabon

Entré en cours de match contre la Guinée-Bissau, Bryan Meyo a fêté comme il se doit sa première sélection. Il a inscrit le deuxième but du Gabon lors de la victoire 2-0.

Le rebond était attendu. Le Gabon devait relever la tête après sa défaite 4 à 3 face au Niger vendredi. Pour sa deuxième rencontre amicale du mois de juin, l'équipe nationale défiait la Guinée-Bissau lundi. Une opportunité pour Thierry Mouyouma, le sélectionneur, de poursuivre la revue d'effectif entamée lors de ce rassemblement. Notamment en faisant appel au Lyonnais Bryan Meyo.

Âgé de 19 ans, l'attaquant était pour la première fois convié en sélection pour ce stage de fin de saison. Il a ainsi pu faire ses premiers pas avec la formation gabonaise lundi, en entrant en jeu en seconde période. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a mis à contribution son temps de jeu.

Joli festival pour son premier but

Devant au score depuis le but d'Aboghe à la 25e minute, les Panthères ont doublé la marque dans le temps additionnel après une belle chevauchée du footballeur rhodanien. Lancé sur le côté gauche, il s'est joué de son défenseur d'un petit pont, avant de glisser le ballon dans les cages.

Un premier but pour sa première apparition qui rappelle un certain Rayan Cherki avec la France contre l'Espagne (5-4). Le Gabon s'est finalement imposé 2 à 0, et se rassure avant les échéances importantes en septembre. Il affrontera les Seychelles et la Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde en 2026.

Un choc contre la Côte d'Ivoire en septembre pour le Gabon

Bryan Meyo espère forcément en être, reste à savoir s'il a convaincu Thierry Mouyouma de lui renouveler sa confiance. Car les Gabonais, à la lutte avec les Ivoiriens pour la première place (un point de retard après six journées), devront réaliser une solide performance afin de dépasser leur futur adversaire au classement.