Jour de reprise pour l'OL, dans une atmosphère particulière

Les joueurs de l'OL reprennent le chemin de l'entraînement ce lundi 7 juillet afin de préparer la saison 2025-2026.

Ce lundi, au GOLTC de Décines, le groupe de l'Olympique lyonnais va prendre part à la fameuse séance de reprise estivale. Le club rhodanien est embourbé dans un contexte de flou le plus total. La rétrogradation en Ligue 2, prononcée par la DNCG le 24 juin, a semé un vent de panique dans la capitale des Gaules.

La direction lyonnaise n'a pas tardé à réagir avec la démission de John Textor après ses multiples échecs. C'est maintenant Michele Kang qui est la présidente de l'OL. Elle est accompagnée de Michael Gerlinger, devenu directeur général. Un poste anciennement occupé par Laurent Prud'homme. La commission d'appel du gendarme financier du football français livrera son verdict dans quelques jours, le 10 juillet.

Une liste de 29 joueurs convoqués pour la reprise ce lundi

C'est dans cette atmosphère foncièrement particulière que les Rhodaniens ont dévoilé vendredi dernier le groupe pour la reprise. Parmi les 29 footballeurs attendus, 27 seront aptes physiquement pour le tout premier entraînement de la pré-saison. Ernest Nuamah et Orel Mangala se prépareront de leur côté, suite aux graves blessures qu’ils ont subies au genou.

On notera la présence de nombreux jeunes joueurs : Alejandro Gomes Rodriguez, Rémi Himbert, Khalis Merah, Mathieu Patouillet, Islamdine Halifa, Achraf Laâziri, Yacine Chaïb, Téo Barisic, ou encore Enzo Molebe. De plus, Lucas Perri, Jordan Veretout, Adryelson, Nemanja Matic et Duje Caleta-Car, des éléments annoncés sur le départ, figurent dans cette liste. Malick Fofana et Georges Mikautadze également.

Un match amical face à Villefranche prévu le 19 juillet

Les joueurs de Paulo Fonseca connaissent d'ores et déjà la date d'une des rencontres amicales qu'ils disputeront durant leur préparation. Ce sera le samedi 19 juillet à 10 h 30 contre le FC Villefranche-Beaujolais à Décines. Un match à huis clos. Les Caladois ont obtenu de justesse leur maintien dans le championnat National, en terminant à la 15e place sur 17 équipes la saison passée.

Une première rencontre officielle face à Lens ou... Amiens ?

C'est quitte ou double pour l'OL. Lors du mois d'août, la Ligue 1 et la Ligue 2 vont lancer une nouvelle saison. Reste à savoir dans quel championnat évoluera le club lyonnais en 2025-2026. S'il est finalement maintenu dans l'élite du football national, alors il affrontera le RC Lens de... Pierre Sage lors de la 1re journée, à l'extérieur, le dimanche 17 août. Sinon, ce sera en Ligue 2 contre Amiens, le vendredi 8 août, au stade de la Licorne.

Le groupe complet pour la reprise

Gardiens : Diarra / Descamps / Patouillet / Perri

Défenseurs : Abner / Adryelson / Barisic / Caleta Car / Chaïb / Kumbedi / Laaziri / Maitland-Niles / Mata / Niakhaté

Milieux : Akouokou / Diawara / Halifa / Himbert / Mangala (réathlétisation) / Matic / Merah / Tessmann / Tolisso / Veretout

Attaquants : Fofana / Gomes Rodriguez / Mikautadze / Molebe / Nuamah (blessé)