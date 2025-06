Ligue 1 : le calendrier complet de l’OL en 2025-2026

Georges Mikautadze lors d’OL – Lens (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Dans l’attente d’une procédure d’appel qui tarde à arriver, l’OL reste dans le calendrier de la Ligue 1. En espérant une issue heureuse avec la DNCG, le club lyonnais et ses supporters connaissent les 34 rendez-vous de la future saison.

La décision a été rendue mardi et depuis, rien n’a pourtant évolué entre l’OL et la DNCG. Le club lyonnais a rapidement fait part de son intention de faire appel, mais il doit attendre encore d’être notifié des motivations du gendarme financier expliquant cette relégation en Ligue 2. Nous sommes le samedi 28 juin et la direction rhodanienne attend toujours de pouvoir passer à l’action. Face à ce temps qui s’écoule, les supporters lyonnais ont malgré tout pu se faire une idée de ce à quoi pourrait ressembler la saison prochaine si l’appel se révèle positif avec un maintien en Ligue 1.

L'hommage à Bernard Lacombe contre Metz

Une première journée qui se tiendrait le week-end du 17 août avec un déplacement à Lens, pour la première nordiste d’un certain Pierre Sage. Le clin d’œil est osé, mais la LFP n’a pas eu peur de le faire. Pour ce qui est du premier rendez-vous à la maison qui devrait donner lieu à un hommage à Bernard Lacombe, il se tiendra le week-end suivant avec la venue du FC Metz au Parc OL. Une réception particulière pour Georges Mikautadze qui retrouvera son ancien club… s’il est encore à l’OL, puisque l’été pourrait donner lieu à une vraie saignée.

Le calendrier 2025-2026 de l'OL en Ligue 1 :

J1 : Lens

J2 : Metz

J3 : Marseille

J4 : Rennes

J5 : Angers

J6 : Lille

J7 : Toulouse

J8 : Nice

J9 : Strasbourg

J10 : Paris FC

J11 : Brest

J12 : Paris SG

J13 : Auxerre

J14 : Nantes

J15 : Lorient

J16 : Le Havre

J17 : Monaco

J18 : Brest

J19 : Metz

J20 : Lille

J21 : Nantes

J22 : Nice

J23 : Strasbourg

J24 : Marseille

J25 : Paris FC

J26 : Le Havre

J27 : Monaco

J28 : Angers

J29 : Lorient

J30 : Paris SG

J31 : Auxerre

J32 : Rennes

J33 : Toulouse

J34 : Lens