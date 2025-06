L'OL traverse une décennie de déclin progressif en Ligue 1

Depuis plusieurs saisons maintenant, l'OL dégringole au classement de Ligue 1 et ne fait plus partie des cadors du championnat.

Une réalité difficile à accepter, mais impossible à nier. Aussi dérangeante soit-elle, elle mérite d’être regardée en face. L'Olympique lyonnais peine à jouer les premiers rôles en Ligue 1 saison après saison. En 2024-2025, les Lyonnais ont terminé en dehors du Top 5, à la 6e place, synonyme tout de même d'une qualification en Ligue Europa qui n'est pas à jeter, loin de là.

Seulement voilà, le club rhodanien commence à s'habituer, par la force des choses, à ce genre de position dans le championnat de France. Et pourtant, il n’y a pas si longtemps, l’OL figurait encore parmi les meilleures équipes de Ligue 1, habitué aux premières places du classement. Mais attention : ces saisons glorieuses pourraient bien, si ce n’est déjà le cas, se transformer en simples souvenirs remplis de nostalgie.

Toujours dans le Top 3 en Ligue 1 depuis 10 ans

C’est une statistique qui peut surprendre, au vu de la régression - presque continue - subie par les Lyonnais en Ligue 1. D'après Météo Foot Maps Infos & Stats, l'OL est le troisième club français avec le plus haut total de succès en Ligue 1 depuis la saison 2015-2016. Sur cette décennie, le club rhodanien a enregistré 184 victoires et devance notamment l'OM (175) et le LOSC (165). En revanche, les Lyonnais sont derrière le PSG (264) et l'AS Monaco (191).

Mais si l'Olympique lyonnais fait encore si bonne figure dans ce classement, c'est grâce, en grande partie, aux saisons comprises entre 2015-2016 et 2018-2019. En effet, sur ces quatre exercices, l'OL termine trois fois sur le podium (2e en 2016, 3e en 2018 et 2019) et une fois à la 4e place (2017).

Ensuite, c'est la chute libre entre 2020 et 2025 : 7e, 4e, 8e, 7e, 6e et 6e. Le club rhodanien n’arrive plus à décrocher une place sur le podium et rencontre même des difficultés à figurer dans le Top 5 depuis quatre ans. Des résultats décevants pour une équipe qui, sur le papier, aspire à de meilleures performances à l’avenir.