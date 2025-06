En attendant la reprise de l'OL, il est toujours possible de réécouter ou regarder à nouveau les numéros marquants de "Tant qu'il y aura des Gones" dans cette saison 2024-2025. Avec des invités de renoms comme Georges Mikautadze ou encore Matthieu Louis-Jean.

KTKYDGDans huit jours, l'heure de la reprise va sonner pour les joueurs de l'OL. La vraie question est plutôt de savoir qui sera encore sous contrat avec le club lyonnais le 7 juillet prochain et quelle sera la stratégie lyonnaise suite à la décision de la DNCG et cette relégation qui va se jouer en appel. Autan d'interrogations qui ont été soulevées ces dernières semaines sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". La situation du club lyonnais a parfois enthousiasmé nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale, à d'autres moments les a parfois laissés incrédules... Cette saison encore, les numéros de TKYDG ont donné lieu à de vastes tirades et tentatives d'explications, le tout dans la bonne humeur qui caractérise tant cette émission.

Le foot amateur à l'honneur également

Comme chaque saison, des invités de renoms ont accepté les invitations pour participer à ces heures de débats. Georges Mikautadze, attaquant de l'OL, est notamment venu en décembre 2024 pour parler de son intégration, Matthieu Louis-Jean a, de son côté, tenté d'expliquer la stratégie sportive rhodanienne en mars dernier. Mais "Tant qu'il y aura des Gones", c'est aussi une volonté de mettre en avant les clubs amateurs et ce fut le cas avec le FC Lyon ou encore l'Entente de Saint-Priest. Tous ces numéros sont encore disponibles en replay que ce soit sur la chaîne YouTube, qu'en podcast pour les friands de ce genre d'écoutes.