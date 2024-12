Ligue 1 : Alexandre Lacazette (OL) reste maître sur penalty

Alexandre Lacazette lors de son penalty contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

En inscrivant son premier penalty de la saison dimanche, Alexandre Lacazette a confirmé son statut de meilleur réalisateur actuel en Ligue 1 en la matière. Il se rapproche du record de Ben Yedder.

Il aura attendu la 13e journée de Ligue 1 pour le voir trouver la faille de cette manière. Dimanche contre Nice (4-1), Alexandre Lacazette a définitivement validé le succès lyonnais en inscrivant son troisième but du jour, le quatrième de son équipe, sur un penalty. Fort de son expérience et de ses nombreuses saisons avec l'OL (11 depuis 2010, pas toutes complètes), il est le meilleur réalisateur actuel du championnat sous cette forme (30 réalisations).

A trois longueurs de Ben Yedder

Son concurrent le plus proche est le Montpelliérain Téji Savanier (25), suivi par Jonathan David (Lille) et Wahbi Khazri (Montpellier), à 18. Le Rhodanien a donc de la marge sur ses poursuivants. Il est même revenu sur les talons du buteur le plus prolifique au XXIe siècle, à savoir Wissam Ben Yedder (33, ex-Monaco). Le Rhodanien est deuxième de ce classement.

Précisons que depuis son retour en 2022, Lacazette a réussi à convertir 10 penalties toutes compétitions confondues, dont 9 en championnat. Dans le même temps, il en a manqué trois, soit la moitié du total de son premier passager au club (6). Il tourne à 78,6% de réussite dans l'exercice (33 sur 42) sous les couleurs lyonnaises.