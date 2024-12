OL féminin : les derniers résultats internationaux des Fenottes

Des résultats contrastés pour les Fenottes mardi. Les dernières joueuses ont refermé le chapitre international avec de nombreux matchs le 3 décembre.

Voilà, la trêve internationale est terminée pour le football féminin. A l'OL, les dernières internationales jouaient mardi, avant de rentrer progressivement à Lyon, avec dans le viseur, le déplacement à Reims vendredi soir (21 heures). Si pour Ada Hegerberg, tout c'est très bien passé en Norvège, la qualification pour l'Euro étant en poche, les autres résultats sont un peu plus contrastés.

La France, par exemple, s'est inclinée assez logiquement face à l'Espagne lors d'un duel amical malgré la présence de Wendie Renard, Vicki Becho et Kadidiatou Diani dans le 3-4-3 de départ. D'abord dépassées par les championnes du monde en titre (0-2 après 23 minutes), les Françaises ont réagi par l'intermédiaire de Becho, qui a poussé Maria Mendez à marquer contre son camp avant la pause.

Les Espagnoles trop fortes pour les Bleues

A l'heure de jeu, les Espagnoles ont repris deux longueurs d'avance, et malgré la réduction de l'écart par Diani à la 71e, les joueuses de Laurent Bonadei ont à nouveau craqué dix minutes plus tard sur penalty. Score final 4-2, et l'impression de voir les Bleues encore loin de pouvoir rivaliser. Côté lyonnais, Selma Bacha a disputé la dernière minute, tandis que Renard et Diani ont joué toute la rencontre. Becho est sortie à la 82e. Amel Majri et Alice Sombath n'ont pas quitté le banc, et Eugénie Le Sommer n'était pas sur la feuille de match.

Les plus jeunes, les U19, ont elles parfaitement assuré. Elles ont dominé le Portugal 4 à 0 pour conclure leur premier tour des éliminatoires à l'Euro. Liana Joseph a ouvert la marque, inscrivant son troisième but du rassemblement, Wassa Sangaré était capitaine et Maéline Mendy était également titulaire. Bilan, trois succès, seize réalisations, aucune concédée et une première place du groupe. Mission accomplie et qualification pour le deuxième tour avec le plein de confiance pour les Bleuettes.

Vanessa Gilles buteuse et passeuse

Enfin, deux autres affiches amicales intéressaient l'OL. Le Canada de Vanessa Gilles n'a fait qu'une bouchée de la Corée du Sud (5-1). La défenseure a joué 90 minutes, se signalant par un but et une passe décisive. Il y avait surtout le choc entre les Pays-Bas de Daniëlle van de Donk et les États-Unis de Lindsey Horan. Sans Damaris Egurrola, rentrée en France car diminuée, les Néerlandaises se sont inclinées 2 à 1.

Pourtant, ce sont elles qui ont ouvert la marque après un quart d'heure. Mais la buteuse Veerle Buurman a relancé la partie en marquant contre son camp avec la pause. En deuxième période, les Américaines ont fait la différence grâce à Lynn Williams (1-2, 71e). A noter que van de Donk était la capitaine de sa sélection, au contraire de Horan.