Après OL - Nice, Florian Maurice ne décolère pas

Deux jours après OL - Nice, Florian Maurice, le directeur sportif niçois, est encore revenu sur le penalty non accordé à son équipe. Le dirigeant regrette que "l'arbitre n'ait pas eu envie de se déjuger".

Une action qui n'a pas fini de faire parler. Mardi, soit deux jours après le match entre l'OL et Nice (4-1), la Fédération a indiqué que monsieur Dechepy s'était trompé en ne sifflant pas penalty pour les Aiglons sur une faute de Duje Caleta-Car au début du deuxième acte. Depuis dimanche soir, le club azuréen n'a pas cessé de monter au créneau pour exprimer son mécontentement. Florian Maurice, notamment, est très sollicité.

"Il n’avait absolument pas envie de regarder les images"

Déjà intervenu quelques minutes après la partie, le directeur sportif niçois était mardi soir l'invité de la Chaîne L'Equipe. Il a ainsi pu revenir une nouvelle fois sur ce fait de jeu. "C’est plutôt accablant malheureusement", a-t-il tout d'abord commenté. "Tout le monde a le droit à l’erreur. On sent bien que l’arbitre du VAR essaye de lui expliquer qu’il a le bras autour du cou et qu’il lui marche sur le pied. Le sentiment qu’on a, c’est qu’il n’avait absolument pas envie de regarder les images et de se déjuger, a-t-il argumenté. Il dit : 'je n’en ai pas assez pour siffler penalty'. Mais qu’est-ce que ça veut dire ?"

Le 3 décembre, la FFF a dévoilé les images et la bande-son de la conversation entre l'arbitre central et ses assistants à la vidéo. Un éclaircissement, ou du mois un début d'explication, sur le choix de Bastien Dechepy qui n'a visiblement pas convaincu le OGC Nice.