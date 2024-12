OL : les Lyonnais saluent Anthony Lopes

Anthony Lopes (OL) acclamé par les supporters (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après l'annonce de son départ, plusieurs Lyonnais et anciens coéquipiers à l'OL ont rendu hommage à Anthony Lopes.

"Légende", "Respect", "Merci pour tout"... Depuis lundi soir et l'officialisation de son départ, Anthony Lopes reçoit de nombreux messages saluant sa carrière à l'Olympique lyonnais. Ils affluent d'un peu partout, et notamment des Lyonnais. Corentin Tolisso, Rayan Cherki et Maxence Caqueret ont ainsi repartagé la vidéo du club pour l'annonce de la fin de l'aventure.

Les anciens joueurs de l'OL aussi lui ont rendu hommage, particulièrement Maxime Gonalons, Cris et Grenier, anciens coéquipiers du gardien. Les membres de l'encadrement technique, Lotfi Eladjabi (intendant) et Julien Sokol (team manager) ont pareillement réagi à la communication.

Un message de Baptiste Couilloud

Enfin, le rugbyman, Baptiste Couilloud, dont il est proche, n'a pas manqué de lui adressé un message. "Merci d'avoir défendu les couleurs de notre ville. Lyonnais à jamais, bonne route légende", a-t-il publié sur Instagram.

Après 24 ans à porter le maillot rhodanien, Lopes s'est engagé le 30 décembre avec le FC Nantes. Sous contrat dans un premier temps pour six mois, il retrouvera ses ex-partenaires le dimanche 26 janvier lors de la 19e journée de Ligue 1.