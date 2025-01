OL : le mercato d’hiver est officiellement ouvert 

En ce premier jour de l’année 2025, le mercato hivernal est désormais ouvert. Il sera en vigueur jusqu’au 3 février prochain, 23 heures.

Voilà, nous y sommes. Une période à la fois grisante, mais aussi redoutée, celle du mercato hivernal. Pendant que Pierre Sage et son staff vont préparer sept rencontres sur ce mois janvier, il faudra en plus composer avec les incertitudes liées à cette période de l’année. L’entraîneur est au courant, pour l’avoir vécu en janvier 2024, et même en début de saison avec une passe difficile fin août.

Almada comme seule arrivée ?

Beaucoup de questions entourent la gestion de la fenêtre des transferts du côté lyonnais. Interdit de recrutement par la DNCG, il pourrait tout de même voir Thiago Almada débarquer depuis Botafogo. Adryelson et Jeffinho aussi voient leur prêt au club brésilien se terminer. L’OL espère également voir plusieurs éléments quitter le Rhône afin de réduire la masse salariale et un groupe trop fourni. Anthony Lopes a été le premier à partir du côté de Nantes, mais ils sont plusieurs susceptibles de plier bagage.

Il faudra maintenir une dynamique et un bon esprit de corps jusqu’au 3 février, 23 heures, date de la fin du marché des transferts. Ce sera le lundi suivant le choc à Marseille dimanche 2 février à 20h45. Ensuite, Sage connaîtra son effectif pour terminer l’exercice 2024-2025. En espérant que les éléments forts de la première partie de saison soient encore là pour aider l’Olympique lyonnais à retrouver la Ligue des champions et à réaliser un bon parcours en Ligue Europa.