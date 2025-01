Mercato : ces joueurs de l’OL libres dans six mois 

Nicolas Tagliafico lors d’OL – Brest en février 2023 (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

A compter de ce 1er janvier 2025, plusieurs joueurs de l’OL sont libres de négocier leur futur contrat avec le club de leur choix. Alexandre Lacazette et Nicolas Tagliafico sont les principaux concernés.

En attendant de fêter le retour de la Ligue 1 ce week-end, nous sommes entrés dans une période suscitant toujours autant de débats et de discussions. Le mercato a ouvert ses portes ce mercredi 1er janvier 2025, et s’étirera en France jusqu’au 3 février prochain. Ce jour marque aussi le commencement d’un compte à rebours pour certains joueurs de l’effectif lyonnais. En effet, quelques-uns des éléments du groupe de Pierre Sage sont à six mois de la fin de leur contrat.

Actuellement, trois footballeurs rhodaniens sont dans cette situation, sans compter ceux prêtés à l’OL (Warmed Omari et Wilfried Zaha). On retrouve ainsi deux tauliers, deux cadres de l’équipe, à savoir Nicolas Tagliafico et Alexandre Lacazette. Enfin, le jeune gardien, numéro trois dans la hiérarchie, Justin Bengui (19 ans), pourrait lui aussi partir libre à l’issue de la saison. C’était également le cas d’Anthony Lopes, avant que ce dernier ne rejoigne officiellement Nantes lundi.

Quelle politique mènera l'OL vis-à-vis de ces 3 éléments ?

En tout cas, ils peuvent tous dès à présent commencer à négocier avec des formations intéressées par leur profil pour l’exercice 2025-2026. Ils s’y sont autorisés par le règlement. Reste à savoir quelle sera la politique du club septuple champions de France (2002-2008) vis-à-vis des trois garçons cités plus haut. Cherchant à réduire sa masse salariale, on se dirigerait à priori vers des départs, notamment pour les deux trentenaires, même si la situation a encore le temps d’évoluer d’ici au 30 juin 2025.

En réserve, pareillement, plusieurs protégés de Gueïda Fofana arrivent à un semestre de la fin de leur bail. C’est le cas particulièrement du meilleur réalisateur, Sekou Lega, mais aussi des défenseurs Irvyn Lomami et Téo Barisic, ainsi que des milieux de terrains Samuel Bossiwa et Mathys De Carvalho. Romain Perret aussi est officiellement lié à l’OL jusqu’en juin 2025.