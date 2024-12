Téji Savanier, joueur de Montpellier (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Dans la tourmente depuis une semaine suite à ses propos pendant le match de coupe entre Montpellier et le Puy Foot 43, Téji Savanier devrait bien être de la partie contre l’OL. Le capitaine du MHSC devrait avant tout se voir sanctionner financièrement.

Dans la mauvaise passe dans laquelle il se trouve, Montpellier se serait bien passé d’un tel épisode. En plus de l’élimination humiliante en Coupe de France contre le Puy Foot 43 (4-0), le MHSC a fait les gros titres suite à certains propos de Téji Savanier durant la rencontre. Apostrophé par des supporters de la Haute-Loire sur la situation de son club, le capitaine héraultais a montré un certain détachement, avançant que "quand tu touches 210 000 euros par mois, non" ça ne fait pas mal d’être dernier de Ligue 1. Des propos qui avaient poussé Montpellier a communiqué ainsi que le milieu, obligé de s’excuser.

Une sanction avant tout financière

Ces paroles, mal perçues dans le sud de la France, ont poussé le MHSC à les condamner, mais cela ne devrait pas s’accompagner d’une sanction sportive, d’après L’Équipe. Malgré des performances en dedans ces derniers mois, en raison notamment d’une hygiène de vie pas forcément adaptée, Téji Savanier devrait bien être présent ce samedi 4 janvier au Parc OL. Si son brassard de capitaine pourrait bien être remis en cause, le milieu créateur va avant tout se voir sanctionner financièrement.