Mercato : l'improbable rumeur Todibo (West Ham) à l'OL

Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico face à Jean-Clair Todibo lors de Nice – OL (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Pourtant interdit de recrutement cet hiver, l’OL ne resterait pas pour autant les bras croisés. Le club lyonnais aurait des vues sur Jean-Clair Todibo, défenseur prêté par Nice à West Ham.

Dans deux jours, le mercato hivernal sera officiellement ouvert et cela ne changera pas grand-chose pour l’OL, au moins dans le sens des arrivées. Avec les sanctions de la DNCG, le club lyonnais est interdit de recrutement, à moins de réussir des tours de passe-passe avec des prêts. Est-ce cette solution qui serait envisagée avec la piste improbable venue de Premier League ? D’après Nice-Matin, l’OL aurait des vues sur Jean-Clair Todibo, le défenseur de West Ham. Cet intérêt est des plus surprenants du fait de la situation économique actuelle entre Rhône et Saône, mais aussi par celle du défenseur français. Actuellement prêté par Nice au club londonien, l’international tricolore est loin d’être en situation d’échec à Londres.

West Ham a une option d'achat obligatoire

Chez les Hammers, Todibo enchaîne (14 matchs) et se frotte à ce qui se fait de mieux sur le Vieux Continent. On voit mal comment il pourrait quitter West Ham cet hiver, d’autant plus que le club anglais possède une option d’achat obligatoire à 40 millions d’euros l’été prochain. Le mercato estival, vraie cible pour l’OL concernant Jean-Clair Todibo ? Cela aurait plus de sens, bien que cet intérêt resterait clairement improbable. L’OL n’a pas forcément 40 millions d’euros à dépenser, même si le secteur défensif reste un vrai chantier pour les prochains mois.