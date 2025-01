Mercato : Luiz Henrique aurait décidé de rejoindre l'OL

Joueur de Botafogo, Luiz Henrique aurait fait le choix de rejoindre l'OL cet hiver. Mais il pourrait être transféré dans la foulée en cas de proposition attrayante, explique la presse brésilienne.

Privé de recrutement lors du mercato hivernal par la DNCG mi-novembre, l'OL aurait a priori trouvé un moyen de contourner, au moins pour certains cas, cette sanction. En effet, Thiago Almada a affirmé qu'il serait Lyonnais à compter du 5 janvier, et en attendant une éventuelle officialisation de cette nouvelle, un autre joueur de Botafogo pourrait faire le même trajet. La presse brésilienne, et notamment Globo, annonce que Luiz Henrique aurait décidé de rejoindre le club français.

Dans son contrat, le footballeur de 23 ans (il aura 24 ans le 2 janvier), dispose d'une clause lui offrant le loisir de s'engager avec la formation rhodanienne. Il aurait finalement pris la décision de rejoindre la France, quelques semaines après que John Textor ait laissé planer le doute sur la suite de sa carrière. "Il a le choix, non ? Ce que nous faisons chez Eagle, c'est attirer des joueurs, leur demander de remporter des championnats, puis nous honorons leur parcours. C'est sa décision", avait déclaré le patron des champions du Brésil.

Présent lors d'OL - Francfort mi-décembre

L'ailier droit avait assisté à la rencontre entre l'OL et Francfort 12 décembre dernier (3-2). Moins d'un an après son arrivée à Fogo', celui qui a été désigné meilleur footballeur d'Amérique du Sud, devrait donc signer avec l'OL lors de la fenêtre des transferts qui s'est ouverte ce mercredi. Il faudrait alors régler la question des joueurs extracommunautaires. Le club carioca n'a néanmoins pas confirmé cette information. En revanche, nos confrères précisent qu'il n'est pas certain qu'il reste du côté de Décines.

En effet, il est possible, en cas de proposition jugée satisfaisante, qu'il soit transféré à une autre écurie européenne. Une manœuvre qui permettrait à l'Olympique lyonnais de faire entrer de l'argent dans la caisse, une donnée non négligeable au vu de la situation financière.

12 buts en 55 matchs avec Botafogo

Après Jeffinho, cédé au lauréat de la Copa Libertadores contre un peu plus de cinq millions d'euros mardi, les mouvements entre Botafogo et l'équipe rhodanienne pourraient se poursuivre. Henrique, international brésilien (six capes), sort d'une saison bien remplie, avec 55 matchs au compteur, pour 12 réalisations et six passes décisives toutes compétitions confondues.