OL - Ligue 1 : une dynamique de bas de tableau

  • par David Hernandez
    • Incapable de gagner à l'extérieur depuis cinq matchs, l'OL est très loin de sa dynamique de début de saison. Le souffle froid de l'automne et de l'hiver ont glacé les ambitions lyonnaises.

    On savait très bien que tout cela n'allait pas durer. En signant trois victoires de suite pour lancer sa saison, l'OL avait surpris tout son monde. La défaite à Rennes avait été une première alerte de certaines lacunes lyonnaises, mais finalement la machine s'était relancée pour afficher quinze points après sept journées. Un total inespéré qui avait fait naitre de l'espoir chez les supporters. Néanmoins, les limites de l'effectif avaient poussé à ne pas s'enflammer et il y avait de quoi. La belle idylle du début de saison a pris fin depuis plusieurs semaines déjà et la dynamique actuelle ne permet plus de jouer les premières places.

    Seuls Nantes et Auxerre font moins bien depuis la J7

    Dimanche soir, après la défaite à Lorient, Moussa Niakhaté a pointé "l'irrégularité" de cette formation rhodanienne, capable de mettre neuf buts en deux matchs, tout comme de se casser les dents contre des formations relégables. En s'inclinant en Bretagne pour le compte de la 15e journée, l'OL continue son surplace dans cette Ligue 1. Sur les six dernières sorties domestiques, les Lyonnais n'ont gagné qu'à une seule reprise. C'était le week-end précédent face à Nantes.

    À côté de ça, les joueurs de Paulo Fonseca enchaînent les déconvenues avec trois nuls et deux défaites. Si l'on se projette même plus loin, avec neuf points pris depuis la 7e journée, l'OL fait partie des moins bons élèves, partageant le bas du tableau avec des équipes comme le FC Nantes et Auxerre (6 points) ainsi que le Paris FC et le FC Metz (9 points également). De quoi illustrer un peu la dynamique actuelle.

      pathetikOL - lun 8 Déc 25 à 11 h 56

      à la nantaise ? ...

