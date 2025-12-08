Actualités
Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

L’OL champion de France des cartons rouges

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Avec l’expulsion d’Ainsley Maitland-Niles, l’OL en est désormais à cinq cartons rouges cette saison. Personne ne fait mieux (ou pire) en Ligue 1.

    La saison passée, on en était presque à regretter que l’OL ne soit pas assez agressif par moment dans le bon sens du terme. Cela s’était traduit par un exercice 2024-2025 terminé avec aucun carton rouge en championnat et seul Corentin Tolisso était venu gâcher le tableau global en Ligue Europa avec son expulsion controversée à Manchester United. Six mois plus tard et alors qu’il reste encore un match de Ligue 1 à disputer, les Lyonnais ont bien comblé leur retard en 2025-2026. Dimanche soir, Ainsley Maitland-Niles a rejoint Morton, AbnerHateboer et Tagliafico au rayon des joueurs rhodaniens exclus en cours de match.

    Oviedo mène la course en Europe

    Sur deux fautes grossières, l’Anglais a été averti et a donc vu rouge dès la 42e minute, de quoi déclencher la colère de ses coéquipiers et de son coach. En récoltant une cinquième expulsion dans cette saison de Ligue 1, l’OL prend seul les commandes de ce triste classement. Personne ne fait mieux en France et pas grand monde ne fait pire sur la scène européenne. Dans les cinq grands championnats, seul Oviedo (Liga) a reçu plus de biscottes rouges (6). En jouant en infériorité numérique un tiers de cette saison, l’OL ne se facilite pas la tâche : aucune victoire à 10 contre 11 et une troisième défaite dimanche à Lorient (1-0).

    4 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 8 Déc 25 à 10 h 03

      Pourtant nos joueurs ne sont pas méchants, loin de là même ! Mais malheureusement on fait soit des fautes dangereuses qui n'ont pas lieu d'être, soit parfois en retard sur une/des interventions qui mènent au rouge...

      Pour moi ces cartons rouges sont surtout le reflet que dans certains matchs ou en tout cas certaines périodes, nous sommes en retard et dépassé dans l'envie. Nous voulons mettre de l'impact au duel, mais en retard, un pied sur la cheville, ou le pied adverse, et la biscotte est sortie.

    2. Juni38
      Juni38 - lun 8 Déc 25 à 10 h 03

      Et je crois même d'europe , il y a un seul club en espagne qui a fait pire je crois .
      Et ça ce n'est pas la faute de Fonseca , il faut être honnête .
      Si ses joueurs n'ont rien dans la cervelle et ne savent pas se comporter en pro , il ne va pas leur apprendre à l'être .

      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - lun 8 Déc 25 à 10 h 09

        Oui d'ailleurs le nom du Club est dans l'article 😉😂

    3. Avatar
      Poupette38 - lun 8 Déc 25 à 10 h 10

      Je pense que l'ambiance va être tendue entre les joueurs, 5 cartons rouges en 15 matchs, du jamais vu .
      Contre le psg, c'est Nicolas (international) qui prend un 2e jaune à la fin du match, hier soir c'est Ainsley, je crois que la coupe est pleine .
      A chaque fois le résultat du match a changé, Rennes, Paris FC .....
      A confirmer, mais apparemment Coco était très remonté contre Ainsley, à suivre ......

