L’OL champion de France des cartons rouges

Avec l’expulsion d’Ainsley Maitland-Niles, l’OL en est désormais à cinq cartons rouges cette saison. Personne ne fait mieux (ou pire) en Ligue 1.

La saison passée, on en était presque à regretter que l’OL ne soit pas assez agressif par moment dans le bon sens du terme. Cela s’était traduit par un exercice 2024-2025 terminé avec aucun carton rouge en championnat et seul Corentin Tolisso était venu gâcher le tableau global en Ligue Europa avec son expulsion controversée à Manchester United. Six mois plus tard et alors qu’il reste encore un match de Ligue 1 à disputer, les Lyonnais ont bien comblé leur retard en 2025-2026. Dimanche soir, Ainsley Maitland-Niles a rejoint Morton, Abner, Hateboer et Tagliafico au rayon des joueurs rhodaniens exclus en cours de match.

Oviedo mène la course en Europe

Sur deux fautes grossières, l’Anglais a été averti et a donc vu rouge dès la 42e minute, de quoi déclencher la colère de ses coéquipiers et de son coach. En récoltant une cinquième expulsion dans cette saison de Ligue 1, l’OL prend seul les commandes de ce triste classement. Personne ne fait mieux en France et pas grand monde ne fait pire sur la scène européenne. Dans les cinq grands championnats, seul Oviedo (Liga) a reçu plus de biscottes rouges (6). En jouant en infériorité numérique un tiers de cette saison, l’OL ne se facilite pas la tâche : aucune victoire à 10 contre 11 et une troisième défaite dimanche à Lorient (1-0).