Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

Fonseca après Lorient - OL (1-0) : "Certains ont peut-être pensé que ce serait facile"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Pour son retour sur le banc de l’OL, Paulo Fonseca a vécu une soirée compliquée à Lorient. L’entraîneur lyonnais regrettait avant tout l’attitude de ses joueurs.

    Après 269 jours loin du banc de touche, il aurait aimé vivre un autre retour. En plus d’une météo peu clémente à Lorient, Paulo Fonseca a eu la mauvaise surprise de voir son équipe complètement déjouer face aux Merlus. Au moins pendant 45 minutes, même si le mieux en deuxième période était plus que relatif. Face à la possibilité de revenir à deux longueurs du podium, l’OL a trouvé la bonne idée de faire un non-match et de s’incliner pour la cinquième fois de la saison (1-0).

    Une prestation indigne d’un prétendant à la Ligue des champions et qui classe peut-être bien cette équipe dans l’autre peloton, celui de la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. "Nous avons fait une très bonne semaine d'entraînement et je m'attendais à de la continuité ici (à Lorient). Mais nous avons perdu... Et ce n'était pas une question tactique, mais de mentalité, a assuré Paulo Fonseca dans des propos rapportés en conférence de presse. Nous voulons accomplir quelque chose de spécial cette saison, et nous en sommes capables, mais pas en jouant comme en première mi-temps."

    "La première mi-temps a été horrible"

    Comme face au Paris FC, comme face à Brest, les Lyonnais ont trouvé le moyen de se mettre quelques difficultés supplémentaires en jouant à dix pendant toute une mi-temps. Ainsley Maitland-Niles a sûrement dû s’attirer les foudres de ses coéquipiers dans l’intimité du vestiaire, mais l’Anglais n’a pas été le seul coupable dimanche soir. C’est tout un collectif qui a failli, où même les cadres comme Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico n’ont pas été dans leur assiette. En ne perdant que 1-0, l’OL peut même s’estimer heureux, tant Lorient a eu des opportunités de tuer le match. "La première mi-temps était horrible pour moi. Si nous voulons être ambitieux, nous ne pouvons pas accepter ce genre de prestation, a poursuivi le coach. (…) Certains joueurs ont peut-être pensé, dans la tête, que ce serait facile à Lorient. La première mi-temps a clairement démontré le contraire."

    L’OL a beau avoir signé une première partie de saison au-dessus des attentes, seule la mentalité servira de paratonnerre. Ce ne fut pas le cas dans la tempête bretonne.

    1. Monark
      Monark - lun 8 Déc 25 à 8 h 49

      Il valait peut-être mieux qu’il reste en tribune , car au ras du terrain ça n’est guère concluant.
      Pour rappel ,l’arbitrage a été irréprochable hier soir. Il faut le souligner.
      Cette défaite est de notre seul fait !!!
      CQFD

