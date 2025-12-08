Battu par Lorient dimanche, l’OL a encore laissé passer une très belle opportunité de viser les premières places. Moussa Niakhaté ne se cachait pas après ce nouveau revers.

Les occasions manquées. Il y en a eu dimanche soir au Moustoir pour l’OL à l’image de la retournée de Corentin Tolisso. Mais il y a surtout cette opportunité ratée de recoller à deux points de la troisième place et de faire un petit écart sur les poursuivants de la 6e à la 8e place. Non, comme à chaque fois que les Lyonnais ont cette fenêtre de tir, ils la laissent bêtement passer en faisant un non-match (1-0).

Ce fut ce qui s’est passé à Lorient, avec une première mi-temps indigeste. "Si on a des regrets, ce n’est pas sur les occasions qu’on n’a pas converties, mais bien sur notre entame. Ce n’est pas une première mi-temps qu'on doit faire, ce n’est pas possible, enrageait Moussa Niakhaté sur Ligue 1+ après le match. On savait ce que les autres avaient fait comme résultat et on ne peut pas se permettre cette première période."

Les Lyonnais n'y arrivent décidément pas contre les petits

Sans dire qu’ils ont été plus flamboyants en deuxième mi-temps, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont eu le mérite d’avoir des occasions pour revenir à 1-1. Mais avec seulement 0,41xG sur 90 minutes, difficile d’espérer quelque chose alors qu’en face, les Merlus auraient pu s’en vouloir de ne pas avoir tué le match. Mais encore une fois, l’OL a été rattrapé par "cette irrégularité d’une semaine à l’autre. Si on veut aller plus haut, c’est compliqué. Ça commence à être embêtant", a poursuivi le défenseur sénégalais, qui a malgré tout rendu hommage à Lorient, "une très bonne équipe avec une qualité de jeu qui ne reflétait pas son classement". Comme d’autres gros avant lui, l’OL en a fait l’amère expérience dimanche.