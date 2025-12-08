Actualités
Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

Niakhaté après Lorient - OL : "Avec cette irrégularité, c’est compliqué d’aller plus haut"

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Battu par Lorient dimanche, l’OL a encore laissé passer une très belle opportunité de viser les premières places. Moussa Niakhaté ne se cachait pas après ce nouveau revers.

    Les occasions manquées. Il y en a eu dimanche soir au Moustoir pour l’OL à l’image de la retournée de Corentin Tolisso. Mais il y a surtout cette opportunité ratée de recoller à deux points de la troisième place et de faire un petit écart sur les poursuivants de la 6e à la 8e place. Non, comme à chaque fois que les Lyonnais ont cette fenêtre de tir, ils la laissent bêtement passer en faisant un non-match (1-0).

    Ce fut ce qui s’est passé à Lorient, avec une première mi-temps indigeste. "Si on a des regrets, ce n’est pas sur les occasions qu’on n’a pas converties, mais bien sur notre entame. Ce n’est pas une première mi-temps qu'on doit faire, ce n’est pas possible, enrageait Moussa Niakhaté sur Ligue 1+ après le match. On savait ce que les autres avaient fait comme résultat et on ne peut pas se permettre cette première période."

    Les Lyonnais n'y arrivent décidément pas contre les petits

    Sans dire qu’ils ont été plus flamboyants en deuxième mi-temps, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont eu le mérite d’avoir des occasions pour revenir à 1-1. Mais avec seulement 0,41xG sur 90 minutes, difficile d’espérer quelque chose alors qu’en face, les Merlus auraient pu s’en vouloir de ne pas avoir tué le match. Mais encore une fois, l’OL a été rattrapé par "cette irrégularité d’une semaine à l’autre. Si on veut aller plus haut, c’est compliqué. Ça commence à être embêtant", a poursuivi le défenseur sénégalais, qui a malgré tout rendu hommage à Lorient"une très bonne équipe avec une qualité de jeu qui ne reflétait pas son classement". Comme d’autres gros avant lui, l’OL en a fait l’amère expérience dimanche.

    à lire également
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après Lorient - OL (1-0) : "Certains ont peut-être pensé que ce serait facile"
    4 commentaires
    1. j.f.ol
      j.f.ol - lun 8 Déc 25 à 7 h 34

      Serez vous capable de battre le havre ??
      Il y a maintenant un trou entre le 4 ème et le 5 ème

      Signaler
    2. j.f.ol
      j.f.ol - lun 8 Déc 25 à 7 h 37

      Ça me vient comme ça au réveil ...
      N'y aurait il pas un lien entre un coach qui passe presque 1 saison en tribune pour avoir failli agressé un arbitre et une équipe qui empile les cartons rouges sur le terrain ?

      Signaler
    3. RBV
      RBV - lun 8 Déc 25 à 7 h 54

      Franchement le coaching est encore mauvais sur ce match…2 changements ?! uniquement 2 changements ?! Lorient : 5 changements…
      Mais pourquoi Moreira n’est pas titulaire direct ? Pourquoi s’entêter avec cette défense à 3 toute pourrie ?
      On avait un système qui marchait pas trop mal avec Tolisso près de la surface, pourquoi tout changer ?
      Pfff…

      Signaler
    4. Avatar
      brad - lun 8 Déc 25 à 8 h 44

      D'avoir un jeu dépendant d'un seul joueur tôt ou tard ça foire , Coco a lui seul ne peut pas tenir le jeu durant une saison entière , un coup de moins bien chez lui et tout l'ensemble boîte.
      Ce passer de Moreira le seul qui peut amener de la folie même quand les plans du coach n'obtiennent pas son résultat escompté . Ce coach est trop calculateur , ses neurones s'embrouillent a la venue de sa compo , en cours de saison à la place qui était la notre on n'innove pas , on assure d'abord ! ....pas comme Sage qui donne de l'importance aux qualités des joueurs a leurs postes acquis depuis la formation . En plus a t'il l'adhésion de tout son groupe dans ses chamboulements de schémas tactiques ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Fonseca après Lorient - OL (1-0) : "Certains ont peut-être pensé que ce serait facile" 08:45
    Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient - OL
    À Lorient, l’OL s’est encore sabordé comme un grand 08:00
    Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
    Niakhaté après Lorient - OL : "Avec cette irrégularité, c’est compliqué d’aller plus haut" 07:30
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    Lorient - OL (1-0) : les flops, ce qu’il faut retenir 07/12/25
    Martin Satriano lors de Lorient - OL
    Encore réduit à dix, l'OL se casse les dents à Lorient (1-0) 07/12/25
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    L'OL reste avec une défense à trois, Mata préféré à Hateboer 07/12/25
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : sans-faute pour les U19, la réserve battue 07/12/25
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    A Lorient, le vrai début de l’ère Fonseca à l’OL ? 07/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : l’OL a un bon coup comptable à jouer à Lorient 07/12/25
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    Quentin Vieira (ex-OL) invité ce lundi 8 décembre de TKYDG 07/12/25
    Le PSG avait concédé le nul à Lorient en octobre dernier
    Fonseca (OL) se méfie de Lorient et de son "intention de jouer" 07/12/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    OL : à trois derrière, le système parfait pour Maitland-Niles et Abner ? 07/12/25
    Lassine Sinayoko (Auxerre) face à Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles (OL)
    Lorient - OL : un dernier déplacement pour retrouver la victoire 07/12/25
    Axel Disasi, défenseur des Bleues et de Chelsea
    Mercato - OL : Niakhaté s'exprime sur la piste Disasi 07/12/25
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    Académie : l’OL s’offre l’Olympico des réserves contre l’OM 07/12/25
    Abner après son but lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : sans jouer, l’OL gagne une place au classement 07/12/25
    Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL)
    Lorient - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 07/12/25
    Clinton Mata et Moussa Niakhaté lors d'OL - Manchester United
    Lorient - OL : à trois derrière, stop ou encore ? 07/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut