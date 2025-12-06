Actualités
La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
La joie des joueuses de l’OL Lyonnes contre St Pölten (@UEFA)

Sous la pluie dijonnaise, l’OL Lyonnes continue son sans-faute

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • De retour de trêve internationale, l’OL Lyonnes n’a pas manqué son retour à la compétition à Dijon (0-3). Grâce à un break dès la pause, les Lyonnaises lancent bien leur marathon de fin d’année.

    Neuf sur neuf. Jonatan Giraldez pouvait craindre la préparation tronquée, mais il existe tellement une classe d’écart entre l’OL Lyonnes et le reste de la Première Ligue que même un seul entraînement au complet reste suffisant pour s’imposer le week-end. Ce samedi, les Lyonnaise n’ont pas tremblé à Dijon pour la 9e journée de championnat (0-3). Au moment de lancer son marathon de décembre, les coéquipières d’Ada Hergerberg ont fait le plein de confiance face à une équipe dijonnaise vaillante mais limitée.

    Premier but lyonnais pour Engen

    Pour ce rendez-vous, Wendie Renard ou encore Kadidiatou Diani manquaient à l’appel, tandis que Marie-Antoinette Katoto prenait place sur le banc pour son retour de blessure. Dans le même cas, Selma Bacha était titulaire et c’est sur l’un de ses centres dans la surface que l’OL Lyonnais a ouvert la marque. Dominatrices sans se montrer dangereuses, les Lyonnaises ont forcé le verrou bourguignon grâce au premier but depuis son arrivée d’Ingrid Engen, en embuscade au deuxième poteau (0-1, 25e). Dix minutes plus tard, Damaris faisait le break de la tête sur un corner de la latérale française (0-2, 35e).

    Une demi-heure de jeu pour Katoto

    Avec cet avantage, Jonatan Giraldez n’a pas tardé à faire du turnover, et ce dès le retour des vestiaires. Tarciane, Damaris, Bacha et Chawinga ont cédé leur place à Lawrence, Heaps, Svava et Brand. Il n’a fallu que dix minutes pour cette dernière, nommée pour le titre de joueuse de novembre, pour trouver la faille sur un gros travail de Dumornay (0-3, 55e). Après un poteau, l'entraîneur espagnol a profité de l'heure de jeu pour relancer Katoto et l'associer à Hegerberg. Les joueuses rhodaniennes ont poussé avec une belle occasion pour l'ancienne Parisienne, mais ce fut avant tout de la maitrise. Dijon a tenté de sauver l'honneur en se portant un peu plus vers le but d'Endler, mais la Chilienne n'a pas été mise en danger pendant 90 minutes.

    à lire également
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    L'OL avec Mata et Ghezzal mais sans Mangala ni Tessmann à Lorient
    6 commentaires
    1. Avatar
      undeuxtrois - sam 6 Déc 25 à 19 h 07

      Petit match. Pas grand monde qui s'est mis en évidence, peut-être Engen ? Un bloc très bas, une densité très forte, Yohannes pas dans un bon jour qui a perdu énormément de ballons, Ada marquée individuellement et pas inspirée, Melchie qui n'arrive pas à faire de grosses différences balle au pied, Chawinga assez peu en vue... Ces conditions sont les pires pour notre équipe : double bus, terrain gras, pluie battante, retour de trêve. Ce n'est guère mieux à Barcelone, Arsenal, d'ailleurs. Mais c'est gagné, et on n'encaisse pas de but (personnellement, ça ne m'émeut pas vraiment, mais je sais que certain(e)s considèrent que c'est important). Premier match de décembre validé, au prochain.

      Signaler
    2. chignol
      chignol - sam 6 Déc 25 à 19 h 13

      On va dire que c'était un petit matchounet qui a permis de recharger les batteries après la trêve internationale.
      La gardienne dijonnaise est loin d'être maladroite.

      Signaler
      1. isabielle
        isabielle - sam 6 Déc 25 à 19 h 17

        Bien sûr, c'est à Lyon qu'elle est venu jouer les doublures quelques saisons pour progresser ... quand elle était encore blonde ! 🤪

        Signaler
        1. chignol
          chignol - sam 6 Déc 25 à 19 h 19

          Une belle blonde ? Ah mince, faut encore que je cherche une photo pour dédé ?

    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 6 Déc 25 à 19 h 15

      Bis repetita, car je suis épuisé.....

      Petit match d'entraînement avant MU, et le boulot est fait.
      épicétou, écédejabien ! 😜

      Signaler
    4. Avatar
      brad - sam 6 Déc 25 à 19 h 21

      Elles prennent les 3 points comme prévu mais loin de leur niveau , une 2éme mi temps ou Gigi n'a pas du être content et moi aussi .
      J'ai senti chez quelques unes des jambes lourdes , à ressortir du lot Brand -Becho-Engen-Svava mais bon !!!
      J'ai vu une équipe de Dijon physiquement au point et l'envie de jouer , pas aimé a la 82éme onze fenottes descendrent en cœur dans leur 30 métres pour 5 dijonnaises en offensive.
      Je vais peiner 1.2.3 mais sur la vue du match ADA nous doit une revanche contre MU ....

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Clinton Mata face à Lucas Hernandez lors d'OL - PSG
    L'OL avec Mata et Ghezzal mais sans Mangala ni Tessmann à Lorient 19:02
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Sous la pluie dijonnaise, l’OL Lyonnes continue son sans-faute 18:53
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Revivez Dijon - OL Lyonnes 16:53
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent Hegerberg 16:14
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 laissent encore filer des points bêtement 15:50
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL : Maciel tout heureux de retrouver son costume d'adjoint 15:00
    Joël Fréchet, ancien entraîneur de l'OL futsal
    Joël Fréchet (ex-OL) futur sélectionneur de Tahiti ? 14:10
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Ligue 1 : Maitland-Niles (OL) nommé pour le but du mois de novembre 13:20
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    Cinq absents à Lorient pour affronter l’OL 11:45
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Dijon - OL Lyonnes : un retour de trêve toujours difficile à gérer 11:00
    Le PSG avait concédé le nul à Lorient en octobre dernier
    Avant de recevoir l'OL, Lorient aime les "gros" au Moustoir 10:15
    Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    France - Sénégal : l’OL ironise sur une présence de Tolisso 09:30
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Lorient - OL : Fonseca enfin libéré, délivré 08:45
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Coupe du monde 2026 : Niakhaté et le Sénégal retrouveront les Bleus 08:00
    Axel Disasi, défenseur des Bleues et de Chelsea
    OL - Mercato : la piste Disasi (Chelsea) explorée pour cet hiver ? 07:30
    Wendie Renard et Ada Hegerberg (OL)
    OL Lyonnes : Renard et Diani préservées, Bacha et Katoto de retour 05/12/25
    Stade du Moustoir, Lorient
    Lorient - OL se jouera à guichets fermés au Moustoir 05/12/25
    Orel Mangala lors de Belgique - Roumanie à l'Euro 2024
    Blessé avec l’OL, Mangala "rêve" de la Coupe du monde avec la Belgique 05/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut