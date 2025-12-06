Sous la pluie dijonnaise, l’OL Lyonnes continue son sans-faute

De retour de trêve internationale, l’OL Lyonnes n’a pas manqué son retour à la compétition à Dijon (0-3). Grâce à un break dès la pause, les Lyonnaises lancent bien leur marathon de fin d’année.

Neuf sur neuf. Jonatan Giraldez pouvait craindre la préparation tronquée, mais il existe tellement une classe d’écart entre l’OL Lyonnes et le reste de la Première Ligue que même un seul entraînement au complet reste suffisant pour s’imposer le week-end. Ce samedi, les Lyonnaise n’ont pas tremblé à Dijon pour la 9e journée de championnat (0-3). Au moment de lancer son marathon de décembre, les coéquipières d’Ada Hergerberg ont fait le plein de confiance face à une équipe dijonnaise vaillante mais limitée.

Premier but lyonnais pour Engen

Pour ce rendez-vous, Wendie Renard ou encore Kadidiatou Diani manquaient à l’appel, tandis que Marie-Antoinette Katoto prenait place sur le banc pour son retour de blessure. Dans le même cas, Selma Bacha était titulaire et c’est sur l’un de ses centres dans la surface que l’OL Lyonnais a ouvert la marque. Dominatrices sans se montrer dangereuses, les Lyonnaises ont forcé le verrou bourguignon grâce au premier but depuis son arrivée d’Ingrid Engen, en embuscade au deuxième poteau (0-1, 25e). Dix minutes plus tard, Damaris faisait le break de la tête sur un corner de la latérale française (0-2, 35e).

Une demi-heure de jeu pour Katoto

Avec cet avantage, Jonatan Giraldez n’a pas tardé à faire du turnover, et ce dès le retour des vestiaires. Tarciane, Damaris, Bacha et Chawinga ont cédé leur place à Lawrence, Heaps, Svava et Brand. Il n’a fallu que dix minutes pour cette dernière, nommée pour le titre de joueuse de novembre, pour trouver la faille sur un gros travail de Dumornay (0-3, 55e). Après un poteau, l'entraîneur espagnol a profité de l'heure de jeu pour relancer Katoto et l'associer à Hegerberg. Les joueuses rhodaniennes ont poussé avec une belle occasion pour l'ancienne Parisienne, mais ce fut avant tout de la maitrise. Dijon a tenté de sauver l'honneur en se portant un peu plus vers le but d'Endler, mais la Chilienne n'a pas été mise en danger pendant 90 minutes.