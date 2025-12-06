Suivez Dijon - OL Lyonnes en direct

  • par David Hernandez

    • Ce samedi (17h), l'OL Lyonnes se déplace sur la pelouse de Dijon pour la 9e journée de championnat. Suivez en direct cette rencontre sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la Première Ligue.

    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Suivez Dijon - OL Lyonnes en direct 16:53
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - SKN St Pölten
    Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent Hegerberg 16:14
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 laissent encore filer des points bêtement 15:50
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL : Maciel tout heureux de retrouver son costume d'adjoint 15:00
    Joël Fréchet, ancien entraîneur de l'OL futsal
    Joël Fréchet (ex-OL) futur sélectionneur de Tahiti ? 14:10
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Ligue 1 : Maitland-Niles (OL) nommé pour le but du mois de novembre 13:20
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    Cinq absents à Lorient pour affronter l’OL 11:45
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Dijon - OL Lyonnes : un retour de trêve toujours difficile à gérer 11:00
    Le PSG avait concédé le nul à Lorient en octobre dernier
    Avant de recevoir l'OL, Lorient aime les "gros" au Moustoir 10:15
    Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    France - Sénégal : l’OL ironise sur une présence de Tolisso 09:30
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Lorient - OL : Fonseca enfin libéré, délivré 08:45
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Coupe du monde 2026 : Niakhaté et le Sénégal retrouveront les Bleus 08:00
    Axel Disasi, défenseur des Bleues et de Chelsea
    OL - Mercato : la piste Disasi (Chelsea) explorée pour cet hiver ? 07:30
    Wendie Renard et Ada Hegerberg (OL)
    OL Lyonnes : Renard et Diani préservées, Bacha et Katoto de retour 05/12/25
    Stade du Moustoir, Lorient
    Lorient - OL se jouera à guichets fermés au Moustoir 05/12/25
    Orel Mangala lors de Belgique - Roumanie à l'Euro 2024
    Blessé avec l’OL, Mangala "rêve" de la Coupe du monde avec la Belgique 05/12/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    OL - Coupe de France : Fonseca réagit au tirage du FC Saint-Cyr Collonges 05/12/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 05/12/25
