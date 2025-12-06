Suivez Dijon - OL Lyonnes en direct

Score'n'co - Lyon Capitale
- isabielle Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent HegerbergTarciane et Yohannes faut les mettre en U 23, elles ont l'âge et le niveau ! 😒
- Dede Passion 69 Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent HegerbergQuand je pense que certains enterrent Damaris !.....
- Dede Passion 69 Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent HegerbergCorner de Selma, et but de la tête de Damaris . Très heureux pour elle ! 👍 Jonatan aura besoin d'elle,c'est certain. !
- chignol Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent HegerbergDamaris pour le deuxième, dédé.
- Dede Passion 69 Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent HegerbergImage minable ! Du mal à identifier la buteuse. Merci chignol.
- chignol Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent HegerbergPremier but d'Engen en Première Ligue.
- Dede Passion 69 Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent HegerbergLe piège serait effectivement de faire beaucoup d'efforts en fin de match, et d'y laisser des forces, avant MU.
- chignol Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent HegerbergTarciane proche de la boulette...
- JUNi DU 36 France - Sénégal : l’OL ironise sur une présence de TolissoJ'ai eu le temps de réagir avec ggs, bien content qu'il ait été supprimé. Mais franchement qu'est ce qu'il a bien pu leur prendre à O&L de mettre ce genre…
- flying.flo Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent HegerbergÉtant donné la composition de Dijon, cela sent le méga bus. Il faudra vite marquer pour éviter le piège.
- JUNi DU 36 France - Sénégal : l’OL ironise sur une présence de TolissoNous sommes deux, nous sommes trois Nous somme mille et vingt et trois L'un va devant, l'un va devant Et les autres suivent derrière
- JUNi DU 36 Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent HegerbergBonjour Dede Soit une ptite douleur, soit malade (un virus ou autre), soit un coup de fatigue... En tout cas elle est indisponible d'après Girardez.
- dede74 Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent HegerbergBonjour les fidèles, Bizarre, Ada n'était pas dans le liste des joueuses retenues, me semble t-il ! Vérification faite, elle y est bien mais hier je crois qu'elle n'y était…
- JUNi DU 36 OL : Maciel tout heureux de retrouver son costume d'adjointO&L Je vois que vous avez supprimé l'article qui faisait la promotion des paris sportifs 👍
- isabielle Dijon - OL Lyonnes : Becho et Chawinga accompagnent HegerbergNous, on se branche avec un câble HDMI entre ordi et télé... c'est super Avec la tablette il faut sans doute un câble avec des prises usb ? ALLEZ LES…