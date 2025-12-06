Dijon - OL Lyonnes : un retour de trêve toujours difficile à gérer

Ce samedi (17h), l’OL Lyonnes se déplace à Dijon pour la 9e journée de Première Ligue. Après deux semaines de trêve internationale, il a fallu retrouver des automatismes dans une période jamais facile à gérer.

Le début d’un dernier marathon. Ce samedi, l’OL Lyonnes lance une série de cinq matchs en l’espace de deux semaines, soit une rencontre tous les trois jours. Avec son effectif pléthorique, Jonatan Giraldez n’a que l’embarras du choix. Pour le déplacement à Dijon ce samedi (17h), l’Espagnol a choisi de laisser à la maison Kadidiatou Diani, Wendie Renard ou encore Inès Benyahia.

Le choix du roi, pourrait-on dire, mais avec l’enchaînement des matchs, l’absence de blessure est forcément une bonne chose. "Nous pensons que demain (ce samedi) est un match important, mais aussi nous devons jouer un autre match important à Manchester. Les trois prochains matchs seront à l’extérieur, nous a confié le coach vendredi. Nous savons qu'il y a beaucoup de joueuses qui ont la possibilité de jouer. Je pense que c'est important pour l'équipe de faire un bon match à Dijon, mais aussi que c'est important pour la rotation."

"Toujours difficile de préparer ces matchs de retour de trêve"

Après deux semaines de trêve et des voyages lointains pour certaines, la gestion d’un match avec seulement une séance au complet est toujours délicate. Vendredi, les joueuses lyonnaises ont donc "fait un match (interne) pour trouver notre synergie offensive-défensive, la communication. Je pense que c'est vraiment très important, parce que quand on revient de la trêve internationale, c'est très difficile. Quand tu as deux séances d’entrainement pour préparer les matchs, c'est très difficile."

Vu la qualité de l’effectif, Jonatan Giraldez ne veut pas y voir une excuse face au sixième de Première Ligue. Pour lancer parfaitement le marathon de cinq matchs en quinze jours, rien de mieux qu’une victoire.