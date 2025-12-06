Actualités
Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
Jonatan Giráldez, entraîneur de l’OL Lyonnes (crédit : David Hernandez)

Dijon - OL Lyonnes : un retour de trêve toujours difficile à gérer

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce samedi (17h), l’OL Lyonnes se déplace à Dijon pour la 9e journée de Première Ligue. Après deux semaines de trêve internationale, il a fallu retrouver des automatismes dans une période jamais facile à gérer.

    Le début d’un dernier marathon. Ce samedi, l’OL Lyonnes lance une série de cinq matchs en l’espace de deux semaines, soit une rencontre tous les trois jours. Avec son effectif pléthorique, Jonatan Giraldez n’a que l’embarras du choix. Pour le déplacement à Dijon ce samedi (17h), l’Espagnol a choisi de laisser à la maison Kadidiatou Diani, Wendie Renard ou encore Inès Benyahia.

    Le choix du roi, pourrait-on dire, mais avec l’enchaînement des matchs, l’absence de blessure est forcément une bonne chose. "Nous pensons que demain (ce samedi) est un match important, mais aussi nous devons jouer un autre match important à Manchester. Les trois prochains matchs seront à l’extérieur, nous a confié le coach vendredi. Nous savons qu'il y a beaucoup de joueuses qui ont la possibilité de jouer. Je pense que c'est important pour l'équipe de faire un bon match à Dijon, mais aussi que c'est important pour la rotation."

    "Toujours difficile de préparer ces matchs de retour de trêve"

    Après deux semaines de trêve et des voyages lointains pour certaines, la gestion d’un match avec seulement une séance au complet est toujours délicate. Vendredi, les joueuses lyonnaises ont donc "fait un match (interne) pour trouver notre synergie offensive-défensive, la communication. Je pense que c'est vraiment très important, parce que quand on revient de la trêve internationale, c'est très difficile. Quand tu as deux séances d’entrainement pour préparer les matchs, c'est très difficile."

    Vu la qualité de l’effectif, Jonatan Giraldez ne veut pas y voir une excuse face au sixième de Première Ligue. Pour lancer parfaitement le marathon de cinq matchs en quinze jours, rien de mieux qu’une victoire.

    à lire également
    Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    France - Sénégal : l’OL ironise sur une présence de Tolisso
    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - sam 6 Déc 25 à 11 h 05

      HS : Bon anniversaire Camille (Abilly 41) 🥳
      https://x.com/ol__lyonnes/status/1996882237107646902?s=20

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Dijon - OL Lyonnes : un retour de trêve toujours difficile à gérer 11:00
    Le PSG avait concédé le nul à Lorient en octobre dernier
    Avant de recevoir l'OL, Lorient aime les "gros" au Moustoir 10:15
    Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    France - Sénégal : l’OL ironise sur une présence de Tolisso 09:30
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Lorient - OL : Fonseca enfin libéré, délivré 08:45
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Coupe du monde 2026 : Niakhaté et le Sénégal retrouveront les Bleus 08:00
    Axel Disasi, défenseur des Bleues et de Chelsea
    OL - Mercato : la piste Disasi (Chelsea) explorée pour cet hiver ? 07:30
    Wendie Renard et Ada Hegerberg (OL)
    OL Lyonnes : Renard et Diani préservées, Bacha et Katoto de retour 05/12/25
    Stade du Moustoir, Lorient
    Lorient - OL se jouera à guichets fermés au Moustoir 05/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Orel Mangala lors de Belgique - Roumanie à l'Euro 2024
    Blessé avec l’OL, Mangala "rêve" de la Coupe du monde avec la Belgique 05/12/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    OL - Coupe de France : Fonseca réagit au tirage du FC Saint-Cyr Collonges 05/12/25
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest
    OL Académie : le programme du week-end 05/12/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes : Katoto et Bacha de retour à l’entraînement 05/12/25
    Les joueurs de l'OL célébrant le but de Tagliafico avec Paulo Fonseca
    Fonseca (OL) : "La célébration des joueurs à Bucarest, le plus beau moment de cette suspension" 05/12/25
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala blessé à l'entraînement et forfait à Lorient 05/12/25
    Paulo Fonseca et Adrien Tarascon à l'entraînement de l'OL
    OL : Tarascon rejoint le staff de Fonseca 05/12/25
    Clinton Mata lors d'Auxerre - OL
    OL : Mata de retour à l’entraînement 05/12/25
    Maxime D'Arpino, au moment de sa signature avec l'US Orléans en 2024
    Formé à l'OL, Maxime D'Arpino rejoint le GOAL FC 05/12/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    L’OL va devoir se passer de Tessmann à Lorient 05/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut